遊撃手・宗山 大学生野手史上最多の５チーム強豪　～ドラフト会議2024～

新人選手選択会議「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が24日、都内のホテルで開催された。１巡目は遊撃手・宗山塁に大学生野手史上最多の５チーム（広島、ソフトバンク、日本ハム、東北楽天、埼玉西武）が競合。抽選の結果、東北楽天が交渉権を得た。注目度の高かった投手・金丸夢斗（関西大）に４球団（巨人、阪神、DeNA、中日）が競合し、中日が交渉権を得た。千葉ロッテとオリックスが強豪した青山学院大外野手の西川史礁は、ロッテが当たりくじを引いた。その他、東京ヤクルトは右腕投手の中村優斗（愛知工業大）と単独指名した。

外れ１位で、巨人が石塚裕惺（花咲徳栄高／内野手）、阪神が伊原陵人（NTT西日本／投手）、DeNAが竹田祐（三菱重工West／投手）、広島が佐々木泰（青山学院大／内野手）、日本ハムが柴田獅子（福岡大大濠高／投手）、オリックスが麦谷祐介（富士大／外野手）の交渉権を獲得。

外れ外れ１位で、ソフトバンクが村上泰斗（神戸弘陵高／投手）、齋藤大翔（石川・金沢高 内野手）の交渉権を得た。

各球団の指名選手は以下のとおり。

◎セ・リーグ

◆巨人

順位 氏名 所属 ポジション

１位 石塚裕惺 花咲徳栄高 内野手

２位 浦田俊輔 九州産業大 内野手

３位 荒巻悠 上武大 内野手

４位 石田充冴 北星大付高 投手

５位 宮原駿介 東海大静岡キャンパス 投手

◆阪神

１位 伊原陵人 NTT西日本 投手

２位 今朝丸裕喜 報徳学園高 投手

３位 木下里都 KMGホールディングス 投手

４位 町田隼乙 埼玉武蔵ヒートベアーズ 捕手

５位 佐野大陽 富山GRNサンダーバーズ 内野手

◆DeNA

１位 竹田祐 三菱重工West 投手

２位 篠木健太郎 法政大 投手

３位 加藤響 徳島インディゴソックス 内野手

４位 若松尚輝 高知ファイティングドッグス 投手

５位 田内真翔 おかやま山陽高 内野手

◆広島

１位 佐々木泰 青山学院大 内野手

２位 佐藤柳之介 富士大 投手

３位 岡本駿 甲南大 投手

４位 渡邉悠斗 富士大 捕／内野手

５位 菊池ハルン 千葉学芸高 投手

◆ヤクルト

１位 中村優斗 愛知工業大 投手

２位 モイセエフ ニキータ 豊川高 外野手

３位 荘司宏太 セガサミー 投手

４位 田中陽翔 健大高崎高 内野手

５位 矢野泰二郎 愛媛マンダリンパイレーツ 捕手

◆中日

１位 金丸夢斗 関西大 投手

２位 吉田聖弥 西濃運輸 投手

３位 森駿汰 桐光学園高 内野手

４位 石伊雄太 日本生命 捕手

５位 高橋幸佑 北照高 投手

◎パ・リーグ

◆ソフトバンク

１位 村上泰斗 神戸弘陵高 投手

２位 庄子雄大 神奈川大 内野手

３位 安徳駿 富士大 投手

４位 宇野真仁朗 早稲田実業高 内野手

５位 石見颯馬愛工大名電高 内／外野手

◆日本ハム

１位 柴田獅子 福岡大大濠高 投手

２位 藤田琉生 東海大相模高 投手

３位 浅利太門 明治大 投手

４位 清水大暉 前橋商業高 投手

５位 山縣秀 早稲田大 内野手

◆ロッテ

１位 西川史礁 青山学院大 外野手

２位 宮崎竜青 ヤマハ 内野手

３位 一條力真 東洋大 投手

４位 坂井遼 関東第一高 投手

５位 廣池康志郎 東海大九州キャンパス 投手

◆楽天

１位 宗山塁 明治大 内野手

２位 徳山一翔 環太平洋大 投手

３位 中込陽翔 徳島インディゴソックス 投手

４位 江原雅裕 日鉄ステンレス 投手

５位 吉納翼 早稲田大 外野手

◆オリックス

１位 麦谷祐介 富士大 外野手

２位 寺西成騎 日体大 投手

３位 山口廉王 仙台育英高 投手

４位 山中稜真 三菱重工East 捕／外野手

５位 東山玲士 ENEOS 投手

◆西武

１位 齋藤大翔 石川・金沢高 内野手

２位 渡部聖弥 大阪商業大 内／外野手

３位 狩生聖真 佐伯鶴城高 投手

４位 林冠臣 日本経済大 外野手

５位 篠原響 福井工大学福井高 投手