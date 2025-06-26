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LegitのTAKUMI＆FISHBOY、３季連続年間最優秀賞受賞！ 新設の賞はDREAMSが３部門獲得　～D.LEAGUE～

2025.06.26
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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　26日、「第一生命 D.LEAGUE AWARDS SHOW 2024-25」が東京・をTAKANAWA GATEWAY CITY/CONVENTION FLOORで行われた。最優秀選手賞にあたる「MVD OF THE YEAR」（MVD）はCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）のリーダーTAKUMI、最優秀ディレクターを決める「MOST CREATIVE DIRECTOR」（MCD）にはLegitのFISHBOYが３年連続で選ばれた。通算３度の受賞も歴代最多となった。また新設のチーム表彰はKADOKAWA DREAMS（カドカワ ドリームズ）が３部門（コレオグラフィー、ステージング、シンクロパフォーマンス）で最優秀賞を獲得した。

 

（写真：レギュラーシーズン＆CSの完全優勝を果たしたLegit勢が大賞受賞　©D.LEAGUE24-25）

◆受賞者・チームはこちら


【MVD】
TAKUMI（CyberAgent Legit）　３季連続３度目

【MCD】
FISHBOY（CyberAgent Legit）　３季連続３度目

【最優秀テクニック賞】
Valuence INFINITIES
【最優秀コレオグラフィー賞】
KADOKAWA DREAMS
【最優秀ステージング賞】
KADOKAWA DREAMS
【最優秀シンクロパフォーマンス賞】
KADOKAWA DREAMS
【最優秀エースパフォーマンス賞】
DYM MESSENGERS
【MUSIC OF THE YEAR】
DYM MESEENGERS ROUND.11『Groove Yourself ／feat.SIRUP&Mori Zentaro』

【BEST BOUT】
CyberAgent Legit vs. KADOKAWA DREAMS　ROUND.11-3rd MATCH

 

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