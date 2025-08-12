最下位・山梨、大勝で接戦で３連勝　～BCリーグ～

８月９日（土）

２回、打者一巡の猛攻で一挙５得点（栃木９勝３敗 牛久 298人）

栃木ゴールデンブレーブス

５＝０５０｜０００｜０００

１＝０００｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 堀岡俊人（２勝１敗）

敗戦投手 三浦遼大（２勝５敗）

阿部恋、７回５安打１失点の好投（群馬11勝１敗１分け 城南 548人）

福島レッドホープス

２＝００１｜０００｜００１

７＝００１｜０５０｜１０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 阿部恋（４勝）

敗戦投手 中島駿（２勝１敗）

小田嶋優、サヨナラ呼ぶ２回無失点（山梨４勝８敗 富士北麓 125人）

信濃グランセローズ

４＝００１｜０１０｜２００｜０

５＝０２１｜０１０｜０００｜1X（延長10回タイブレーク）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 小田嶋優（２勝２敗２Ｓ）

敗戦投手 金澤智也（３勝１敗）

本塁打 （信）日下部由伸７号ソロ

８月11日（月・祝）

序盤の４失点響き、連勝４でストップ（群馬６勝５敗 城南 309人）

栃木ゴールデンブレーブス

１＝００１｜０００｜０００

５＝１２１｜０００｜０１Ⅹ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 榊原元稀（８勝２敗）

敗戦投手 清水敬太（５勝１敗）

３投手による被安打４の完封リレー（山梨３勝９敗 山日YBS 107人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

０＝０００｜０００｜０

17＝１４０｜８０４｜Ｘ（７回コールド）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手 向坂優太郎（３勝３敗）

敗戦投手 大宅健介（５勝９敗）

本塁打 （山）守屋秀明４号ソロ・５号満塁、保科圭伸３号満塁

◇前節の試合

８月６日（水） いわせ

福島レッドホープス ７―５ 茨城アストロプラネッツ

８月７日（木） 城南

群馬ダイヤモンドペガサス ３―０ 茨城アストロプラネッツ

８月７日（木） ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ ５―11 山梨ファイアーウィンズ