最下位・山梨、大勝で接戦で３連勝　～BCリーグ～

最下位・山梨、大勝で接戦で３連勝　～BCリーグ～

2025.08.12
スポーツコミュニケーションズ
野球
８月９日（土）

 

　回、打者一巡の猛攻で一挙５得点（栃木９勝３敗　牛久　298人）

栃木ゴールデンブレーブス

５＝０５０｜０００｜０００

１＝０００｜００１｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　堀岡俊人（２勝１敗）

敗戦投手　三浦遼大（２勝５敗）

 

　阿部恋、７回５安打１失点の好投（群馬11勝１敗１分け　城南　548人）

福島レッドホープス

２＝００１｜０００｜００１

７＝００１｜０５０｜１０Ｘ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　阿部恋（４勝）

敗戦投手　中島駿（２勝１敗）

 

　小田嶋優、サヨナラ呼ぶ２回無失点（山梨４勝８敗　富士北麓　125人）

信濃グランセローズ

４＝００１｜０１０｜２００｜０

５＝０２１｜０１０｜０００｜1X（延長10回タイブレーク）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　小田嶋優（２勝２敗２Ｓ）

敗戦投手　金澤智也（３勝１敗）

本塁打　（信）日下部由伸７号ソロ

 

８月11日（月・祝）

 

　序盤の４失点響き、連勝４でストップ（群馬６勝５敗　城南　309人）

栃木ゴールデンブレーブス

１＝００１｜０００｜０００

５＝１２１｜０００｜０１Ⅹ

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　榊原元稀（８勝２敗）

敗戦投手　清水敬太（５勝１敗）

 

　３投手による被安打４の完封リレー（山梨３勝９敗　山日YBS　107人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

０＝０００｜０００｜０

17＝１４０｜８０４｜Ｘ（７回コールド）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　向坂優太郎（３勝３敗）

敗戦投手　大宅健介（５勝９敗）

本塁打　（山）守屋秀明４号ソロ・５号満塁、保科圭伸３号満塁

 

◇前節の試合

８月６日（水）　いわせ

福島レッドホープス　７―５　茨城アストロプラネッツ

８月７日（木）　城南

群馬ダイヤモンドペガサス　３―０　茨城アストロプラネッツ

８月７日（木）　ハレスタ熊谷

埼玉武蔵ヒートベアーズ　５―11　山梨ファイアーウィンズ

