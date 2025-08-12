最下位・山梨、大勝で接戦で３連勝 ～BCリーグ～
８月９日（土）
２回、打者一巡の猛攻で一挙５得点（栃木９勝３敗 牛久 298人）
栃木ゴールデンブレーブス
５＝０５０｜０００｜０００
１＝０００｜００１｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 堀岡俊人（２勝１敗）
敗戦投手 三浦遼大（２勝５敗）
阿部恋、７回５安打１失点の好投（群馬11勝１敗１分け 城南 548人）
福島レッドホープス
２＝００１｜０００｜００１
７＝００１｜０５０｜１０Ｘ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 阿部恋（４勝）
敗戦投手 中島駿（２勝１敗）
小田嶋優、サヨナラ呼ぶ２回無失点（山梨４勝８敗 富士北麓 125人）
信濃グランセローズ
４＝００１｜０１０｜２００｜０
５＝０２１｜０１０｜０００｜1X（延長10回タイブレーク）
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 小田嶋優（２勝２敗２Ｓ）
敗戦投手 金澤智也（３勝１敗）
本塁打 （信）日下部由伸７号ソロ
８月11日（月・祝）
序盤の４失点響き、連勝４でストップ（群馬６勝５敗 城南 309人）
栃木ゴールデンブレーブス
１＝００１｜０００｜０００
５＝１２１｜０００｜０１Ⅹ
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 榊原元稀（８勝２敗）
敗戦投手 清水敬太（５勝１敗）
３投手による被安打４の完封リレー（山梨３勝９敗 山日YBS 107人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
０＝０００｜０００｜０
17＝１４０｜８０４｜Ｘ（７回コールド）
山梨ファイアーウィンズ
勝利投手 向坂優太郎（３勝３敗）
敗戦投手 大宅健介（５勝９敗）
本塁打 （山）守屋秀明４号ソロ・５号満塁、保科圭伸３号満塁
◇前節の試合
８月６日（水） いわせ
福島レッドホープス ７―５ 茨城アストロプラネッツ
８月７日（木） 城南
群馬ダイヤモンドペガサス ３―０ 茨城アストロプラネッツ
８月７日（木） ハレスタ熊谷
埼玉武蔵ヒートベアーズ ５―11 山梨ファイアーウィンズ