TOP> 記事一覧> 東地区・群馬、引き分け挟み10連勝で２位に9.5差　～BCリーグ～

東地区・群馬、引き分け挟み10連勝で２位に9.5差　～BCリーグ～

2025.08.18
スポーツコミュニケーションズ
独立リーグ結果＆ニュース
８月16日（土）

 

　全打席出塁の鈴木智也、４安打６打点（栃木10勝３敗　牛久　246人）

栃木ゴールデンブレーブス

12＝３００｜２２４｜１

１＝００１｜０００｜０（７回コールド）

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　堀岡俊人（３勝１敗）

敗戦投手　佐藤友紀（１勝５敗１Ｓ）

本塁打　（栃）鈴木智也５号２ラン・６号満塁

 

　５投手の継投で被安打３完封リレー（神奈川10勝１敗　山日YBS　236人）

神奈川フューチャードリームス

９＝０００｜１００｜５３

０＝０００｜０００｜００（８回コールド）

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　高木勇人（１勝１敗）

敗戦投手　穂坂晴天（６敗）

本塁打　（神）ウォーカー15号ソロ

 

８月17日（日）

 

　３回、元NPB・成瀬善久から２者連続弾（茨城４勝10敗　エイスタ　1013人）

茨城アストロプラネッツ

５＝００２｜０３０｜０

０＝０００｜０００｜０（規定により７回制）

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　山田大河（３勝３敗）

敗戦投手　成瀬善久（３勝２敗）

本塁打　（茨）山本仁６号ソロ、草場悠２号ソロ

 

　小田嶋優、終盤の猛追断ち切る最終回無安打救援（山梨２勝10敗　富士北麓　136人）

神奈川フューチャードリームス

９＝０００｜０００｜２７０

11＝１０３｜１０６｜００Ｘ

山梨ファイアーウィンズ

勝利投手　舘池亮佑（４勝８敗）

敗戦投手　福井聖理（３勝４敗）

セーブ　　小田嶋優（２勝２敗３Ｓ）

本塁打　（山）吉原大稀４号満塁

 

　９回、２HR含む打者一巡の猛攻で逆転（埼玉４勝７敗　松本　358人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

９＝１１０｜０００｜００７

８＝１００｜１００｜０４２

信濃グランセローズ

勝利投手　阿部優太（１勝）

敗戦投手　宮島真輝（１勝２敗）

セーブ　　大生竜万（１勝１敗11Ｓ）

本塁打　（埼）山本力哉３号満塁、鈴木理央１号２ラン

　　　　（信）明新大地４号３ラン、馬場愛己13号ソロ

 

◇前節の試合

８月13日（水）　UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ　６―２　神奈川フューチャードリームス

８月14日（木）　いわせ

福島レッドホープス　６―７　群馬ダイヤモンドペガサス

８月14日（木）　UD上尾スタ

埼玉武蔵ヒートベアーズ　１―４　信濃グランセローズ

８月15日（金）　開成山

福島レッドホープス　３－２　栃木ゴールデンブレーブス

８月15日（金）　牛久

茨城アストロプラネッツ　３－12　群馬ダイヤモンドペガサス（８回コールド）

８月15日（金）　富士北麓

山梨ファイアーウィンズ　１－６　埼玉武蔵ヒートベアーズ

８月15日（金）　上田

信濃グランセローズ　３－13　神奈川フューチャードリームス（８回コールド）

