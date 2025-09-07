阪神、２年ぶりのリーグ制覇を過去最速で達成　～プロ野球～

７日、優勝へのマジックナンバーを１としていた阪神が広島を２－０で下し、２年ぶり７度目のセントラル・リーグ優勝を決めた。９月７日での優勝は２リーグ制後、1990年の巨人を１日上回る史上最速での達成。藤川球児監督は球団創設90周年目のシーズンで球団初の就任１年目でリーグ制覇を果たした。

５番手・石井、48試合連続無失点（阪神17勝６敗 甲子園）

広島

０＝０００｜０００｜０００

２＝０１０｜００１｜００Ｘ

阪神

勝利投手 湯浅（４勝４敗）

敗戦投手 アドゥワ（２敗）

セーブ 岩崎（１勝２敗31Ｓ）

前日の勝利で王手を掛けた阪神。本拠地・甲子園球場に集まったファンの前で胴上げを披露した。

今季12勝（５敗）と勝ち頭の先発・才木浩人が５回途中に危険球退場のアクシデント。ここから藤川監督が「チームの心臓」と評するブルペン陣が出動した。２番手・湯浅京己がこの回をゼロで抑えると、桐敷拓馬、及川雅貴、石井大智が１イニングずつゼロで切って取る。最後は守護神・岩崎優が３人で仕留めてゲームセット。今季26度目の完封勝利でリーグ制覇を決めた。

藤川体制１年目の今季、投打にほぼ隙のないチームが出来上がっている。才木は勝利数（12）＆防御率（1.62）でトップ（勝利数は最多タイ）。村上頌樹が11勝、大竹耕太郎が７勝を挙げているほか、他球団が羨むような枚数を揃える。

両リーグトップのチーム防御率2.12は、救援陣の奮闘も大きい。石井は今季51試合に登板し、１失点のみ。防御率0.18の大活躍だ。石井の影に隠れているものの、リーグ最多60試合登板の及川も防御率０点台（0.94）と抜群の安定感を誇る。

一昨季リーグワースト、昨季リーグ５位の失策数（いずれも85）を記録した守備も、ここまで52個（リーグ２位）と大きく改善された。

打線は１～５番をほぼ固定。３番・森下翔太、４番・佐藤輝明、５番・大山俊輔はリーグの打点ランキングトップスリー（１位・佐藤＝89、２位・森下＝80、３位・大山＝66）を占めるなどリーグ最多の437得点を挙げた。

これで５年連続のCS出場を決めた。節目の球団創設90周年のシーズンで２年ぶり３度目の日本一を、虎視眈々と狙っている。

（文／杉浦泰介）