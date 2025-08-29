search
荒川静香らトリノ冬季五輪出場の４人、グループナンバーを披露　～フレンズ・オン・アイス2025～

2025.08.29
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
　フィギュアスケートのアイスショー『フレンズ・オン・アイス2025』の公開リハーサルが29日、KOSÉ新横浜スケートセンターで行なわれた。

 

　06年トリノ冬季五輪女子シングル金メダリストの荒川静香が座長を務める『フレンズ・オン・アイス』は、今年で19度目の開催となった。同アイスショーは30日、31日の昼／夜の計４公演行なわれ、当日券も販売される。

 

　来年２月にミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪が開催される。20年ぶりに冬季五輪がイタリアで開催されるとあり、荒川は「（出場を目指す）選手たちにエールを送れれば」と語った。

 

　これにちなみ、「フレンズ・オン・アイス2025」では、トリノ冬季五輪に出場した荒川、高橋大輔、ステファン・ランビエール（スイス）、カロリナ・コストナー（イタリア）の４人によるグループナンバーが披露される。

 

　荒川は公開リハーサル後、４人でのグループナンバーについてこう語った。

「トリノ冬季五輪に出場した４人で、１つのプログラムをつくり上げられる喜びがあります。ずっと同志だと思ってスケートに情熱を注いできました。いまもコーチなどいろいろな場所で活躍している人たちが情熱を持ち、１つの演目を通じて、タイムスリップしたような気持ちになりました」

 

　また、この５月にアイスダンスカップルを結成したばかりの“いくこう”こと櫛田育良／島田高志郎カップルが同アイスショーに出演する。今回の公開リハーサルがふたりにとって、観客の前で演技を披露する初の機会となった。

 

（文／大木雄貴）

