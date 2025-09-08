search
TOP> 記事一覧> 後半戦開幕 東西首位チームが連勝スタート　～JD.LEAGUE～

後半戦開幕 東西首位チームが連勝スタート　～JD.LEAGUE～

2025.09.08
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
「ニトリJD.LEAGUE 2025」第10節が５日から７日かけて各地で行われた。東地区首位の戸田中央メディックス埼玉がデンソーブライトペガサス（６日）と日立サンディーバ（７日）にいずれも３－０で勝利。西地区首位のトヨタレッドテリアーズは、豊田自動織機シャイニングベガ（６日）、伊予銀行ヴェールズ（７日）に連続完封（１－０、３－０）した。

 

【順位表】（９月７日時点）
＜東地区＞　試合　勝　敗　分　勝率　差
①戸田中央　　20　18　２　０　.900
②ビック　　　20　15　４　１　.789　2.5
③ホンダ　　　21　15　６　０　.714　3.0
④日立　　　　20　11　８　１　.579　6.5
⑤デンソー　　20　10　10　０　.500　8.0
⑥NEC　　　　21　８　13　０　.381　10.0
⑦太陽誘電　　20　５　14　１　.263　12.5
⑧ミナモ　　　20　０　20　０　.000　18.0

＜西地区＞
①トヨタ　　　20　17　３　０　.850
②豊田織機　　21　13　８　０　.619　4.0
③SGH　　　　21　11　９　１　.555　5.5
④SHIONOGI　20　11　９　０　.555　6.0
⑤伊予銀行　　20　９　11　９　.450　8.0
⑥東海理化　　20　６　14　０　.300　11.0
⑦タカギ　　　20　６　14　０　.300　11.0
⑧日本精工　　20　５　15　０　.250　12.0

