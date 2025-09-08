後半戦開幕 東西首位チームが連勝スタート ～JD.LEAGUE～
「ニトリJD.LEAGUE 2025」第10節が５日から７日かけて各地で行われた。東地区首位の戸田中央メディックス埼玉がデンソーブライトペガサス（６日）と日立サンディーバ（７日）にいずれも３－０で勝利。西地区首位のトヨタレッドテリアーズは、豊田自動織機シャイニングベガ（６日）、伊予銀行ヴェールズ（７日）に連続完封（１－０、３－０）した。
【順位表】（９月７日時点）
＜東地区＞ 試合 勝 敗 分 勝率 差
①戸田中央 20 18 ２ ０ .900
②ビック 20 15 ４ １ .789 2.5
③ホンダ 21 15 ６ ０ .714 3.0
④日立 20 11 ８ １ .579 6.5
⑤デンソー 20 10 10 ０ .500 8.0
⑥NEC 21 ８ 13 ０ .381 10.0
⑦太陽誘電 20 ５ 14 １ .263 12.5
⑧ミナモ 20 ０ 20 ０ .000 18.0
＜西地区＞
①トヨタ 20 17 ３ ０ .850
②豊田織機 21 13 ８ ０ .619 4.0
③SGH 21 11 ９ １ .555 5.5
④SHIONOGI 20 11 ９ ０ .555 6.0
⑤伊予銀行 20 ９ 11 ９ .450 8.0
⑥東海理化 20 ６ 14 ０ .300 11.0
⑦タカギ 20 ６ 14 ０ .300 11.0
⑧日本精工 20 ５ 15 ０ .250 12.0