完全制覇Legit、幾重にも折り重なる“一筋の光”　～D.LEAGUE～

悲願のCS初制覇から49日。Legitが今年１月から相互協力 協定を締結している渋谷区でワンマンライブを開催した。渋谷区はオーナー企業のサイバーエージェント、Legitの練習場があるまちだ。ワンマンライブはリーダーのTAKUMIによれば「１年間の感謝を伝えられる場」である。23- 24シーズンから行い、 今年で３回目となるイベントは道玄坂にあるライブハウスSpot ify O-EASTでの実施となった。

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 24-25」 で史上初の完全優勝を成し遂げたCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）が８月７日、東京都渋谷区にあるSpotify O-EASTでワンマンライブ『Ray』を開催した。 1000人超の観客の前で、D. LEAGUEのショーケースなどを披露。 レギュラーシーズン３連覇＆チャンピオンシップ（CS） 初制覇の２冠の喜びをレジポッセ（Legitファンの愛称） と分かち合った。

開演前は「今年のLegitを存分に見せたい」と地獄。KAI→（カイ）は「D.LEAGUEだと楽しむ部分はありますが、勝ち負けにこだわって踊ってしまう部分もある。ワンマンライブは自分たちを好きな人たちにダンスを届けることができる。自分たちも100％楽しむことに専念し、会場一体で楽しめたらいい」と語っていた。例年はディレクターのFISHBOYが携わるが、 今回はメンバーのKAI→、地獄、ena、1ch（イチ）、TAKUMIが主となって脚本・演出・映像などを作り上げた。

スクリーンに映しされたドラマパートをきっかけにメンバーがステージ上に現れる。 物語はメンバーがカジノの招待状を受け取るところからスタート。映像と連動したダンスパフォーマンス。完全優勝を果たした24- 25シーズンのショーケースを披露した。ROUND. 13の作品「Which is cool???」では、 SPダンサーとして起用された元メンバーのkotoriが今回も参加。さらに今季エグゼクティブコーチを務めたakihic☆彡（ アキヒコ）がパフォーマンスに加わるスペシャルな陣容で観客を沸かせた。

CS作品「逆鱗」「Crystal」も踊った。ワンマンライブの感想、レジポッセへの感謝をメンバーが述べた後、チームを代表してTAKUMIがスピーチした。

「『来年こそは優勝します』と、ずっと明るく言っていましたが、 どこかポジティブな言葉を口に出していても自分たちに自信が持て なくなったり、落ち込みそうになった時もありました。でも、 皆さんがパワーをくださったから、 そこに辿り着くことができました。たとえドン底にいたとしても、 次の日は必ず来ます。僕らがもがいた、この５年間を『 絶対無駄じゃなかった』と自信を持って言えます。 そう思わせてくれたのは、皆さんのおかげ。 僕らはこれからもダンスで挑戦する姿を見せて、 皆さんが落ち込んでいる時だったり、 失敗を恐れてしまいそうな時だったり、 次の一歩を踏み出せそうにない時、僕らが輝き続け、 まとまってひとつの光となり、 皆さんを照らせる存在であり続けたいと思います。 来シーズンも温かく応援してくれたらうれしいです」

アンコール後、メンバー14人編成による「ROCK&FIRE」 を披露した。 袖で見守っていたFISHBOYがステージに上がり、 メンバーに感想を振った。そして24- 25シーズン限りでチーム離れるBBOY SHOSEI、AYUNA、 Shojiがレジポッセに別れの挨拶。それぞれ 縁の深いメンバーが花束を渡し、メッセージを送った。

FISHBOYは「これから別の道を歩むことになりますが、人生はそのまま離れることもあるが、僕たちはきっとどこかに交差点があるはず。そのタイミングで一緒に歩くかもしれない。Legitファミリーなので、３人の活躍も見続けてください」とレジポッセに呼び掛けた。

「Legitファミリー」。その言葉は開演前のKAIからも聞かれた。

「他人になるわけではない。自分たちはファミリーだと思っています。いつでも戻ってきたかったら、僕たちは受け入れる態勢ができている」 「Legitファミリー」。その言葉は開演前のKAIからも聞かれた。「他人になるわけではない。自分たちはファミリーだと思っています。いつでも戻ってきたかったら、僕たちは受け入れる態勢ができている」

24-25シーズン、KotoriをSPダンサーとして起用したように、“再会”のパターンは幾重にもあるだろう。

笑いあり、涙ありのショーは、いよいよ閉幕へ。最後はシーズンタイトル曲「Time to go」で締め括った。Time to goの意味は「行かなきゃ」。別れを告げるような言葉であり、始まりの合図とも言える。

＜見える景色は変わった。いくつもの夢も叶った。けど新たに増えていく思いを背に進み続けるからGet ready＞

新たな頂を目指し、進み続ける彼らの背中を押す歌詞だ。改めて締めの挨拶を託されたのはTAKUMI。「シーズン優勝、CS２連覇も目指しています。もっとD.LEAGUEが大きくなれるように、僕らも微力ながら頑張っていきたい」と彼らしい殊勝なコメントを残した。

初のワンマンライブを終えたCHAAは「初めてのワンマンライブはとても緊張しました！ いろいろ不安がありましたが、メンバーのみんなのおかげで最後の方にはすごく楽しくて、“もう終わ ってしまうのか”と感じるほど最高に楽しかったです」と振り返り、次回以降へ「またお客さんと一緒に何か楽しいことをしてみたいです」と期待感を述べた。