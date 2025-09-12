第307回　船木誠勝がまさかのアクシデント負傷！どうなる!? ９・21大阪梅田『40周年記念大会』

船木誠勝が15歳でプロレスデビューしたのは1985年３月３日、北茨城市民体育館での後藤達俊戦だった。あれから40年余り――。いまも現役プロレスラーとして活躍を続ける船木の『40周年記念大会』が９月21日、大阪・梅田ステラホールで開催される。

９月21日と言えば、1993年に船木率いるパンクラスが旗揚げ大会（千葉・東京ベイNKホール）を開催した日。梅田ステラホールは97年７月から2007年にかけて同団体がイベントを開催してきた思い出深き会場だ。メインカード未発表段階で、チケットはほぼ完売状態。多くのファンが船木のメモリアルファイトを楽しみに待っている。

だが『40周年記念大会』を目前に控えた９月11日に、まさかの事態が生じた。

この日、船木は後楽園ホール『初代タイガーマスク ストロングプロレスVol.36』のメインエベントで黒潮TOKYOジャパンと対戦。アッサリと勝利しレジェンド王座を防衛すると思われたが、そうはならなかった。

開始早々にトペ・コン・ヒーロを喰らった船木は右肩を負傷。動けなくなり、そのままレフェリーストップで試合終了となってしまった。まさかのアクシデント。

「帰ってくるから。肩を脱臼してしまいました。いまからはちょっと試合ができないので、病院で診てもらってきます」

敗れた船木は、そうファンに言い残し救急車に乗り込んでいる。

果たして、船木は『40周年記念大会』のリングに上がれるのか？

本人は「出場する！」と話しているが、「全治１カ月の重い怪我と診断されている」との情報もあり予断を許さぬ状況だ。注目の船木の対戦相手は明日（９月13日）闘宝伝承実行委員会から発表されることになっているが。

なお他の主要カードは、すでに発表されており以下の通り。

▶スペシャルマッチ/60分1本勝負

中嶋勝彦vs.池本誠知

▶スペシャル6人タッグマッチ/40分1本勝負

藤原喜明＆アレクサンダー大塚＆菊田早苗vs.谷津嘉章＆金本浩二＆田中稔

また、第２試合には船木誠勝の息子、船木ライアンも出場、元キング・オブ・パンクラシストの近藤有己とグラップリング・エキシビションマッチを行う。

さらにゲストも豪華。前田日明、山崎一夫、ザ・グレート・カブキほか多くの元プロレスラーが来場予定。見逃せないメモリアルイベント、大いに楽しみだ。

