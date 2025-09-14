井上尚弥、判定の末に勝利　～ボクシング世界戦～

ボクシングの世界４団体（WBC、WBA、IBF、WBO）スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦の井上尚弥（大橋）対ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦が14日、名古屋・IGアリーナで行なわれた。試合は現４団体統一王者の井上がWBA同級暫定王者のアフマダリエフに対し、判定勝ち（３－０）を収めた。

アフマダリエフは2015年世界選手権バンタム級銀メダル、2016年リオ五輪同級銅メダルを獲得、さらにはWBA・IBFスーパーバンタム級元統一王者といった経歴を持つ。モンスターの異名をとる井上は「過去最強、本当に強敵」「泥臭くても、判定で競ってでも勝てばいい」と戦前から警戒した。

試合開始前、アフマダリエフ陣営のブローブ着用、ウオーミングアップが遅れるというアクシデントがあった。

１ラウンド、井上はサウスポーである挑戦者の距離感をはかるために時間を使った。４団体統一王者は左のジャブ、下がりながらの左フックで様子を見た。一方のアフマダリエフは第１～３ラウンドは静観した。

４ラウンド、井上の右ストレートが相手の顔面を捉える。アフマダリエフはカウンターを試みたが、チャンピオンにダメージを与えるには至らなかった。６ラウンド、井上は左のボディを２発、アフマダリエフに見舞った。挑戦者は一瞬、ひるんだように見えたが、井上は畳みかけることはなかった。

８ラウンド以降、井上はアフマダリエフのパンチを見切っていた。アフマダリエフが必死に繰り出すパンチが、虚しく空を切るシーンが散見された。９ラウンド、井上の右アッパー、左ボディが挑戦者を襲った。クリティカルヒットしたものの、立ち続ける挑戦者の姿を見た井上は、リング上で笑顔を見せた。

10ラウンド以降、スタミナ面でも余裕を見せた井上。軽快なフットワーク、切れ味鋭いパンチを披露し続けた。相手を懐に飛び込ませることなく12ラウンドが終了。３－０の判定は誰もが納得の結果だった。

この勝利により井上は、男子史上最多記録を更新する５度目の４団体王座同時防衛を達成した。また、ジョー・ルイスとフロイド・メイウェザー（ともに米国）に並び、歴代１位の世界戦26連勝となった。

リング上でインタビュー対応をしていた井上。会場を後にする中谷潤人（T.Mボクシング）の姿を見つけると「中谷くーん！」と呼びかけ「あとお互い１勝、頑張って。来年やりましょう！」と爽やかに声をかけた。

（文／大木雄貴）