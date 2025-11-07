井上尚弥＆中谷潤人、両雄揃って会見に出席 ビッグマッチ“前哨戦”への意気込み語る

12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われるボクシング興行「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の記者会見が７日、都内ホテルで開かれた。同興行に出場する日本人ボクサー６人が登壇。世界スーパーバンタム級４団体（WBC、WBA、WBO、IBF）統一王者の井上尚弥（大橋）、元世界バンタム級２団体（WBC、IBF）統一王者の中谷潤人（M.T）らが抱負を語った。

サウジアラビア総合娯楽庁が手がけるエンターテインメントイベント「リヤドシーズン」。リヤドでの興行は2024年５月に史上初のヘビー級４団体統一戦が行われ、WBC世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（アメリカ）とWBAスーパー＆IBF＆WBO世界ヘビー級統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）の試合が行われ、大きな話題を呼んだ。今年５月にはサウル・“カネロ”・アルバレス（メキシコ）が世界スーパーミドル級４団体王座統一を達成。今月22日には「THE RING Ⅳ: NIGHT OF THE CHAMPIONS」として４階級の世界タイトルマッチが実施される。

そのリヤドで日本の６人の侍がリングに上がる。メインを飾るのが“モンスター”こと井上だ。初登場のサウジアラビアでWBC世界バンタム級２位のアラン・ピカソ（メキシコ）の挑戦を受ける。井上は「ピカソ仕様のボクシングを見せたい。（ピカソは）非常に好戦的で、楽な闘いにはならない」と警戒しつつも、「勝ちにも、勝ち方にもこだわりたい」と、９月のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦とは違うスタイルを披露することを明かした。その先に見据えるのは来年５月に中谷との対戦が噂されるビッグマッチだ。「世界に向けても、５月のビッグマッチに向けても大事な一戦」と気を引き締めた。

井上との同日同会場での初試合となる中谷は、スーパーバンタム級転向第１戦となる。対戦相手はWBC世界同級９位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）。戦績は20戦全勝（18KO）を誇る。「すごくパンチがあって、集中力が必要な戦いになる。これまでたくさん無敗の選手と闘ってきたので、しっかりと自分のボクシングをして黒星を付けたいと思う」と中谷。“ビッグバン”の異名を持つ破壊力抜群のブローはスーパーバンタム級でも健在か。「スピードもパワーも上がっている感覚はある」と言うが、「それを過信せずに闘いたい」と話した。「一戦一戦闘っていくことは、これからも変わらない。その延長線上にビッグマッチが待っている」

会見の席は隣同士となったが、井上曰く「そういうシチュエーションにならなかった」こともあり、２人が目を合わすことはなかった。ただ裏では雑談を交わしていたという。火花を散らすには時期尚早。“モンスター”と“ビッグバン”が同じ日にリングに上がる12月のサウジアラビア、またひとつ動きがありそうだ。

リヤドシーズンをステップボードにしたいのは他の侍も同じだ。IBF世界スーパーフライ級王者のウィリバリド・ガルシア・ペレス（メキシコ）に挑む寺地拳四朗（B.M.B）は、ライトフライ、フライ級に続く３階級制覇の先に見据えるものがある。WBC＆WBO同級統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（アメリカ）との対戦だ。

「ここをしっかり勝って、ジェシー・ロドリゲス選手とできるのが一番なので。まずは、ここをしっかり勝てるように努力したい」

昨年末にWBA世界同級王座への挑戦権を獲得したIBF堤駿斗（志成）は、WBA同級暫定王者ジェームス・ディケンズ（イギリス）に挑戦する。今年はサウジアラビアでの１試合を含め２試合こなし、暫定王者との対戦にこぎつけた。「自分はもう世界を獲れると思っている」。ここで得たチャンスをモノにして正規王者との統一戦、２階級制覇へと弾みを付けたい。

堤の弟・麗斗（志成）は３戦全勝（２KO）、大橋ジムの今永虎雅は９戦全勝（５KO）と期待のホープもサウジアラビアのリングに上がる。今後、世界を狙うためにも負けられない一戦となるだろう。

（文・写真／杉浦泰介）