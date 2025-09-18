アメリカ遠征から見えた「多数精鋭」への断固たる決意

サッカー日本代表のアメリカ遠征は１分け１敗という結果に終わった。

来年の北中米ワールドカップに向けた“予行演習”の目的もあったなか、メキシコ代表との初戦はスコアレスドロー、中２日でのアメリカ代表との２戦目は先発11人をすべて入れ替える完全ターンオーバーで臨み、０－２で敗れた。

初戦は前線からの守備もハマってメキシコを自由にさせず、ショートカウンターを発動させて決定機をつくるなど攻守ともに積極性があった。得点こそ奪えなかったが、日本代表がスケールアップしていることは十分に伝わってくる試合内容だった。問題は２戦目である。個々のミスが多く、局面の戦いにおいても劣勢を強いられた。長距離移動、時差調整などコンディション面の問題はあったにせよ積極性を欠いた。３バックから４バックに変更しても、打開の糸口すらつかめなかったのは課題として残った。

ターンオーバーするにしてもアメリカ代表のように軸となる選手は２試合続けて起用するプランもあったはず。だが、森保一監督は敢えてそうしなかった。コンディションを見極めながらの判断であったとは思うが、総入れ替えすることで選手たちの対応力を上げていく狙いもあったに違いない。

JFAは日本代表の活動を「日本代表チームCAM」として映像公開している。アメリカ戦後もアップされ、試合後に指揮官が選手たちの前で語っているシーンがカメラに収められていた。

森保は選手たちの頑張りを評価し、認めた後でこう呼び掛けている。

「（メンバーを）ぐちゃぐちゃにしたと言ったけど、まず固定された11人と数人だけでワールドカップを獲れると思ったら、そんなこと大間違いだから。（そのためには）絶対に２チーム分３チーム分くらいいるし、そこは間違わないように。相手（から）の対策を上回っていくためにはシステム、人の変化は必要なので。そこは絶対にトライしていく」

チームはワールドカップ優勝を目標に掲げる。その視点からFIFAランクでほぼ同クラスのメキシコ、アメリカに勝てないのはいかがなものかという声はあるにせよ、大切なのは本大会に向けて意義のあるテストにできたかどうかということ。指揮官のコメントからは選手層全体の底上げを図ろうとした意図が理解できる。

少数精鋭ではなく、多数精鋭を――。

ベスト16の壁をまたしても超えることができなかったカタールワールドカップでの経験を踏まえ、大会後に彼はこう述べていた。

「我々と戦ったクロアチア代表はメンバーをあまり変更しないなかで（３位決定戦までの）７試合を戦っています。あの連戦、あの強度において（日本の）選手にその力をつけてもらわなければなりません。それと併行してワールドカップの戦いは疲労、疲弊というものが、想像以上にあります。ここは選手層を厚くして、ターンオーバーも含めてフレッシュな選手をどんどん使いながらチームとしてバトンタッチしながら勝っていけるようにしていきたいとも考えています」

ノックアウトステージに入ってチームとして強度を下げてしまえば、その先を勝ち進むことはできない。森保監督はそのことをカタールで痛感させられたのだ。

第２次政権に入ってから、森保は継続的に大幅なターンオーバーを採用している。2023年９月の欧州遠征ではドイツ代表に４－１で勝利して迎えた中２日のトルコ代表戦で先発10人を入れ替えて臨み、勝利を手にしたことは記憶に新しい。

北中米ワールドカップは48チーム制になる関係で、決勝まで行くと１試合増えて計８試合になる。誰が出ても同じようなチームパフォーマンスを出していくことが肝要になってくる。近年はアジアでの公式戦に集中しなければならなかっただけに、対世界との戦いが再開されるにあたってあらためて「多数精鋭」への断固たる決意を示した形となった。

10月には国内で対パラグアイ代表（10日、パナソニックスタジアム吹田）、そして対ブラジル代表（14日、東京スタジアム）の２連戦が待っている。きっとそこでも大幅なターンオーバーが待っているに違いない。