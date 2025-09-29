愛媛、10年ぶり2度目の日本一　～日本独立リーググランドチャンピオンシップ～

search
2025.09.29
独立リーグ結果＆ニュース
　野球の「日本独立リーググランドチャンピオンシップ2025」が、９月25日から28日にかけて栃木県内の野球場で行なわれた。決勝は四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツがBCリーグ（開催地枠）の栃木ゴールデンブレーブスを８対２で下し、10年ぶり２度目の日本一を成し遂げた。

 

◇決勝

9月28日（日）

　山田空暉、９回130球12奪三振の熱投（真岡　505人）

栃木ゴールデンブレーブス（開催地枠）

２＝１００｜０００｜１００

８＝００３｜０２０｜３０Ｘ

愛媛マンダリンパイレーツ（四国アイランドリーグPlus）

勝利投手　山田空暉

敗戦投手　堀岡俊人

 

【決勝までの結果】会場はすべて小山

9月25日（木）

◇準々決勝

栃木ゴールデンブレーブス　６３　堺シュライクス（関西独立リーグ）

9月26日（金）

火の国サラマンダーズ（九州アジアリーグ）　15―５　石狩レッドフェニックス（北海道フロンティアリーグ）６回コールド

富山サンダーバーズ（日本海リーグ）　１―13　栃木ゴールデンブレーブス  ８回コールド

◇準決勝

9月27日（土）

火の国サラマンダーズ　１—４　愛媛マンダリンパイレーツ

栃木ゴールデンブレーブス　４—２　群馬ダイヤモンドペガサス（BCリーグ）

