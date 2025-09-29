愛媛、10年ぶり2度目の日本一 ～日本独立リーググランドチャンピオンシップ～
野球の「日本独立リーググランドチャンピオンシップ2025」が、９月25日から28日にかけて栃木県内の野球場で行なわれた。決勝は四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツがBCリーグ（開催地枠）の栃木ゴールデンブレーブスを８対２で下し、10年ぶり２度目の日本一を成し遂げた。
◇決勝
9月28日（日）
山田空暉、９回130球12奪三振の熱投（真岡 505人）
栃木ゴールデンブレーブス（開催地枠）
２＝１００｜０００｜１００
８＝００３｜０２０｜３０Ｘ
愛媛マンダリンパイレーツ（四国アイランドリーグPlus）
勝利投手 山田空暉
敗戦投手 堀岡俊人
【決勝までの結果】会場はすべて小山
9月25日（木）
◇準々決勝
栃木ゴールデンブレーブス ６―３ 堺シュライクス（関西独立リーグ）
9月26日（金）
火の国サラマンダーズ（九州アジアリーグ） 15―５ 石狩レッドフェニックス（北海道フロンティアリーグ）６回コールド
富山サンダーバーズ（日本海リーグ） １―13 栃木ゴールデンブレーブス ８回コールド
◇準決勝
9月27日（土）
火の国サラマンダーズ １—４ 愛媛マンダリンパイレーツ
栃木ゴールデンブレーブス ４—２ 群馬ダイヤモンドペガサス（BCリーグ）