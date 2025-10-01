第1191回　「１番」大谷 自己最多得点でチームに貢献

サッカーにあって野球にはないタイトル――それは「得点王」である。なぜ、野球にはないのか。AI先生に聞いてみた。＜他力本願の要素が強すぎる＞（Claude Sonnet4.5）。出塁しても、誰かに本塁まで還してもらわなければポイントにはならない。だから打撃タイトルのひとつに加えるほどの価値はない。きっとこういうことなのだろう。

今季、ドジャースの大谷翔平が記録した得点数は自己最多の146。ナ・リーグにおいては、ぶっちぎりのトップだ。２位はフアン・ソト（メッツ）の120、３位はフランシスコ・リンドア（同）の117。ア・リーグでも大谷を超える選手はいない。１位はアーロン・ジャッジ（ヤンキ－ス）の137だった。

参考までに紹介すれば、シーズン歴代最多得点は、ＭＬＢが近代化された1901年以降に限れば、１位はベーブ・ルース（ヤンキ－ス）の177（21年）。この年、ルースは152試合に出場し、ＭＬＢ史上最多の４５７塁打をマ―クしている。

2000年代に入ってからは、00年のジェフ・バグウェル（アストロズ）の152が最多。２位が23年のロナルド・アクーニャ・ジュニア（ブレーブス）の149、３位が01年のサミー・ソーサ（カブス）の146だ。大谷はソーサに並んだ。

ドジャース移籍１年目の昨季、DHに専念することになった大谷は、バット以外でもチームの勝利に貢献するため、盗塁の技術に磨きをかけ、MLB史上初の「50－50」（54本塁打・59盗塁）を達成した。

開幕からリードオフマンの役割を与えられた今季は、二刀流復活に備えて、ケガのリスクを伴う盗塁を制限（それでも20）する一方で、チームへの貢献度の高い得点数に重きを置くようになった。それは「１番を打っている以上、（得点は）打点以上に大事だと思っている」という本人のコメントからも明らかだ。

打点は１打席で最大４が記録される。だが得点は１打席で最大でも１。＜他力本願の要素が強すぎる＞得点を、AI先生は重視していないようだが、大谷の場合、本塁打分の55得点は自力でもぎとっている。ぜひ、こうした点も評価してもらいたい。

「現役を辞めてから、自分でもびっくりした記録がある」。かつて、そう語った名選手がいる。現福岡ソフトバンク会長の王貞治だ。「それだけチームの勝利に貢献してきたんだと、改めて実感しました」。NPBにおける通算得点１位は王（巨人）の1967。２位が生粋のリードオフマン福本豊（阪急）の1656だ。

追記すれば、「他力本願」の本当の意味は＜仏の力、阿弥陀仏の慈悲のはたらき＞（仏教語豆事典）を言うのであって、他人の力をあてにする、ということではない。阿弥陀さまに代わってAI先生に喝を入れておこう。

＜この原稿は25年10月１日付『スポーツニッポン』に掲載されたものです＞