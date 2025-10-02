search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> ジャパン、秋シリーズへ ジョーンズHC「今はオーストラリア戦しか頭にない」

ジャパン、秋シリーズへ ジョーンズHC「今はオーストラリア戦しか頭にない」

2025.10.02
スポーツコミュニケーションズ
ラグビー
facebook icon twitter icon

　日本ラグビーフットボール協会は２日、10月６日から大分、宮崎で合宿を行うラグビー日本代表（ジャパン）のトレーニングスコッド計39人、12日に宮崎に合流するJAPAN XVのメンバー９人を発表。同日、都内で行い、エディー・ジョーンズヘッドコーチ（HC）と永友洋司チームディレクター（TD）がパシフィックネーションズカップ（PNC）の総括、秋のテストマッチシリーズへの思いを語った。

 

（写真：会見では笑顔が目立ったジョーンズHC）

　２年連続の準優勝となったPNCについて、永友TDは「順位こそ昨年と同じではありましたが、予選とプレーオフの内容は手応えを感じた。間違いなく昨年から上澄みを感じることができた大会だった」と評価。ジョーンズHCも「選手たちの活躍に感心している。昨年と比べ、年齢も経験値も若返ったが、いいパフォーマンスを見せてくれた」と選手たちの成長を称えた。

 

「ワクワクするようなツアーが控えている」と指揮官が言う秋のテストマッチは５試合組まれた。オーストラリア代表（10月25日、国立競技場）、南アフリカ代表（11月２日＝現地時間、ロンドン）、アイルランド代表（11月８日、ダブリン）、ウェールズ代表（11月16日、カーディフ）、ジョージア代表（11月22日、トビリシ）と対戦する。 ジョーンズHCは「今はオーストラリア戦のことしか頭にない」と意気込む。

 

（文・写真／杉浦泰介）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP