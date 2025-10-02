ジャパン、秋シリーズへ ジョーンズHC「今はオーストラリア戦しか頭にない」

日本ラグビーフットボール協会は２日、10月６日から大分、宮崎で合宿を行うラグビー日本代表（ジャパン）のトレーニングスコッド計39人、12日に宮崎に合流するJAPAN XVのメンバー９人を発表。同日、都内で行い、エディー・ジョーンズヘッドコーチ（HC）と永友洋司チームディレクター（TD）がパシフィックネーションズカップ（PNC）の総括、秋のテストマッチシリーズへの思いを語った。

２年連続の準優勝となったPNCについて、永友TDは「順位こそ昨年と同じではありましたが、予選とプレーオフの内容は手応えを感じた。間違いなく昨年から上澄みを感じることができた大会だった」と評価。ジョーンズHCも「選手たちの活躍に感心している。昨年と比べ、年齢も経験値も若返ったが、いいパフォーマンスを見せてくれた」と選手たちの成長を称えた。

「ワクワクするようなツアーが控えている」と指揮官が言う秋のテストマッチは５試合組まれた。オーストラリア代表（10月25日、国立競技場）、南アフリカ代表（11月２日＝現地時間、ロンドン）、アイルランド代表（11月８日、ダブリン）、ウェールズ代表（11月16日、カーディフ）、ジョージア代表（11月22日、トビリシ）と対戦する。 ジョーンズHCは「今はオーストラリア戦のことしか頭にない」と意気込む。

（文・写真／杉浦泰介）