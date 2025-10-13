search
TOP> 記事一覧> スピアーズ船橋・東京ベイ、黄金期構築へ“やり抜く” カギ握る成長　〜リーグワン〜

スピアーズ船橋・東京ベイ、黄金期構築へ“やり抜く” カギ握る成長　〜リーグワン〜

2025.10.13
スポーツコミュニケーションズ
ラグビー
　11日、ラグビー・リーグワンのディビジョン１のクボタスピアーズ船橋・東京ベイが2025-06シーズン方針発表会見を東京・タワーホール船堀で開催した。会見には前川泰慶GM、フラン・ルディケHCのほか今季新加入のHO安江祥光らが出席。今季の取り組み、意気込みなど語った。
 
　会見の冒頭に前川GMが、今季の運営テーマについて説明した。
「昨シーズン同様、ホストゲームのテーマに『MAKE YOUR “ORANGE”-あったかいスタジアム-』を掲げ、来ていただいた皆様に感動や元気をお届けできればと思っています。さらに今季はチームの運営テーマに『Together We Rise!!』を定めました。昨季は決勝の舞台に行きましたが、わずかな差で頂点に届かなかった。悔しい思いをしましたが、あの場所に行くためには、もう一度、オレンジアーミーの皆様の力を借り、１トライ届かなかったところを逆転して、最後国立の舞台で喜びたい。その気持ちを込め、皆さまと一緒にひとつひとつ上を目指していきたいとの気持ちを込めてスローガンに掲げさせていただきました。昨年この場で『黄金期をつくりたい』という話をさせてもらいました。黄金期をつくるには、さらにオレンジアーミーの力が必要だと、GMを始めて痛感しました。今一度、皆様のお力をお借りできたらと思います」

 

　運営面では、22-23シーズンまで、えどりくのバックスタンドの陸上トラック部分に設置していたNISHIOシートを今季、３季ぶりに再開する。チーム関係者によると、約700の増席。常設ではないゆえ、運搬・設置費用が当然かかる。「満席でやっとペイできるかどうか」（前川GM）。それでもスタンドをより一層オレンジに染めるためにチームは決めた。多くの観客を集めることで、ホストスタジアムのスピアーズえどりくフィールド（江戸川区陸上競技場）改修に向けたアピールにもなるはずだ。

 

　江戸川区斉藤猛区長は９月の定例記者会見で、えどりくの改修について言及した。施設利用の飽和状態、老朽化、プロ興行やバリアフリーに十分に対応できていないため、陸上競技場を別の場所に移し、えどりくを１万5000人規模の球技場に改修する方針を示したのである。今年区内におけるスピアーズの認知度を調査したところ、約10％だったという。前川GMはこう思いを述べた。
「まだまだ地域に根差した活動をしなければいけないし、地域社会に必要な存在と思ってもらうには課題がある。ただ江戸川区の人口は約70万人ですから７万人。この認知度を上げて、より多くの方にえどりくに足を運び、オレンジアーミーの一員になっていただきたい」

　オレンジの輪を広げる活動を今後は強化していくつもりだ。

 

（文・写真／杉浦泰介）

