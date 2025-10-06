山崎太陽（創価大学硬式野球部／帝京第五高校出身）第１回「“日の出前”の大型右腕」

９月10日、全日本大学野球連盟のプロ野球志望届のリストに「山崎太陽」の名が加わった。日本の高校生・大学生がNPBドラフト会議で指名されるためには、この志望届を各連盟に提出する必要がある。創価大学硬式野球部からは山崎のほか、ドラフト１位候補と目されるスラッガー立石正広らも提出している。

山崎は、立石のような“ドラ１”候補ではない。本人は「下位指名でも、育成でも」と12球団OKの姿勢。小中高と全国大会の実績はなく、ピッチャー転向は大学１年からである。それまではキャッチャーが主なポジションだった。「（志望届提出に）迷いはありませんでした。今はワクワクな気持ちが大きいです」と前向きだ。身長193cmの大型右腕。セットポジションからコンパクトなテイクバックで放るキレのあるストレートは最速149km。その真っすぐを軸に、スライダー、フォークを駆使する本格派である。

その彼にピッチャー転向を勧めたのが創価大監督の佐藤康弘。同大の投手コーチ時代から八木智哉（現・中日スカウト）、小川泰弘（東京ヤクルト）、石川柊太（千葉ロッテ）、田中正義（北海道日本ハム）らを育ててきた。いずれも大卒でプロ入りした。八木は希望入団枠で日本ハム、小川はドラフト２位でヤクルト、石川は育成ドラフト１位、田中はドラフト１位で福岡ソフトバンクに指名された。

2022年冬、山崎は入学前に創価大の練習に参加し、ピッチャーの投げ込み練習でマスクを被った。そこでピッチャーに返球する姿を見て、佐藤はピンときた。

「腕の振りが柔らかかった。それは肩甲骨の可動域が広い証拠。すぐに、“これはピッチャーにしたい”と思いました」

一般的に肩周辺が柔らかいピッチャーは大成すると言われている。ロサンゼルス・ドジャースで活躍する大谷翔平らが代表格。肩が柔らかいと結果的に球持ちが良くなり、威力、キレのあるボールを投じることができるのだ。

「伸びしろしかない」

何気ない返球から大器の片鱗を感じた佐藤は、すぐさま転向を打診した。入学当初はキャッチャーとしてチャレンジしたい気持ちがあった山崎も、佐藤の熱意にほだされ、自然とピッチャー転向に気持ちが傾いていった。だがキャッチャーの数が少ないチーム状況もあり、正式なコンバートは夏まで待つことになる。転向から、３年足らずでドラフト候補にまで成長したのだから、このコンバートは成功だったと言えるだろう。

佐藤の以下のコメントからも、山崎への期待値の高さが窺える。

「スピード自体は149kmが最速ですが、ボールの質では150km以上出ているように見える。まだ身体ができていない状態。腕の振りはいいので、そこに身体がついてくるようになれば、とんでもないボールを投げられると思います。長身（193cm）ですし、ソフトバンクで活躍した斉藤和巳さん（現・３軍監督）のようにボールのキレで勝負できるピッチャーになれると思います。今は伸びしろしかないですね」

山崎の伸びしろに期待するのは、佐藤だけではない。創価大コーチ高口隆行も、そのひとり。

「ピッチャーに転向してからマウンドで投げている姿を見た時、ボールの指のかかりがメチャメチャ良かったので、“面白い”と思いました。身体ができてきたらいいピッチャーになると感じましたし、伸びしろ十分です」

スカウトの声も紹介しよう。創価大OBで現在は中日スカウトの八木は「ここから化ける要素がめちゃくちゃある。今後が楽しみです」と期待を寄せている。

山崎が頭角を現したのは、今年春のリーグ戦だ。リリーフとしてリーグ戦６試合に登板し、防御率1.35の活躍で創価大のリーグ優勝＆全日本大学選手権出場に貢献し、名を上げた。ケガのため辞退はしたが、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿にも呼ばれた。だが彼のポテンシャルを考えれば、現在地は“日の出前”と言っていいかもしれない。

（第２回につづく）

＜山崎太陽（やまざき・たいよう）プロフィール＞

2003年７月６日、東京都青梅市出身。5歳で野球を始める。吉野ベースボールクラブ、羽村シニアを経て、愛媛県の帝京第五高校に進学した。高校１年夏からベンチ入り、３年時には主将を務めたが、３年間甲子園出場は叶わなかった。22年春、創価大学に進学。夏にピッチャーに転向。３年の春で公式戦デビュー。４年春にはリリーフとして６試合に登板し、防御率1.35の活躍で同大のリーグ優勝＆全日本大学選手権出場に貢献した。侍ジャパン大学日本代表選考合宿のメンバーにも選ばれた（コンディション不良のため参加は辞退）。最速149kmのストレートを軸にスライダー、フォークを駆使する本格派。身長193cm、体重87kg。右投げ右打ち。背番号16。

（文・プロフィール写真／杉浦泰介、プレー写真／©創価大硬式野球部）

