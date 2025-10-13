山崎太陽（創価大学硬式野球部／帝京第五高校出身）第２回「夢中になるきっかけは、クリスマスプレゼント」

2003年夏、東京都青梅市で生まれた山崎家の長男は、両親の「周りを明るく照らし、温かく見守る大きい存在になってほしい」という願いから「太陽」と名付けられた。ちなみに３歳下の弟は「大地」である。

両親の願い通りに、山崎は明るく元気な少年時代を過ごした。「友達と野球やサッカー、ずっと外で遊んでいました」と本人。続いて、母・糸子の話。

「小さい頃から身体が大きく、外でよく走り回っていました。０歳から保育園に通わせていましたが、どちらかと言えばヤンチャな方だったと思います。休みの日は体力を持て余していたので、３歳ぐらいからスイミングスクールに通わせました。弟が生まれてからは、お兄ちゃんとして、よく面倒を見てくれました」

ヤンチャな山崎少年が夢中になったのは野球だった。父親は高校球児。暮らしていた東京都青梅市からプロ野球・埼玉西武ライオンズの本拠地・西武ドームまでは、約16.5km。車で30分、電車を利用しても１時間～１時間半で行ける距離だ。

「１歳の頃、サンタさんからのクリスマスプレゼントは、サッカーボールと野球のグローブとプラスチックのバットでした。そこからずっと野球に夢中。２歳ぐらいの頃は、私か主人と庭でずっとキャッチボールをしていました。他の男の子が戦隊モノのヒーローに夢中になっても、そちらには全く興味がなかったようです。家でテレビを見ていたのも野球、サッカー、大相撲。スポーツ観戦ばかりでしたね」（母・糸子）

５歳で地元の吉野ベースボールクラブに入団した。クラブは家の近所にある小学校が練習場だった。山崎少年はフェンス越しに食い入るように見ていたという。時には１時間ほど見入っていたこともあった。

強肩強打のキャッチャー

フェンス越しに目を輝かせていた山崎少年をチーム側も受け入れた。入団は通常、幼稚園の年長からだが、年中で“体験入部”をさせてもらった。

クラブで任されたポジションは主にキャッチャー。チームに少なかったという事情もあったが、山崎少年は「楽しかった」と夢中になった。当時の自分をこう振り返る。

「肩は強かったと思います。バッティングも得意でした」

クリーンアップを担った。強肩を生かし、リリーフとしてマウンドに上がることもあった。小学５年時には青梅市の大会で優勝。都大会出場に貢献した。

中学に上がり、山崎は全国大会優勝経験のある、硬式野球チームの羽村リトルシニアに入団した。中学校の部活動では、ほとんどが軟式野球部である。「先のことを考えて硬式野球一本しか考えていませんでした」と山崎。とはいえ、軟式球から硬式球の変化には恐怖心も伴った。

「最初は硬式球を捕球するのが怖く、キャッチャーを避けてショートやセンターを守っていました」

それでも中学２年の時には“元の鞘”に戻る。「自分でリードしたいという思いが湧いてきました」。慣れ親しんだポジションに戻ると、すぐに出場機会を得た。だが羽村リトルシニアに在籍した３年間は全国大会に進めなかった。

東京生まれ、東京育ちの山崎だが、高校は愛媛県で寮生活を送る。進学先には大洲市の帝京第五高校を選んだ。

＜山崎太陽（やまざき・たいよう）プロフィール＞

2003年７月６日、東京都青梅市出身。5歳で野球を始める。吉野ベースボールクラブ、羽村シニアを経て、愛媛県の帝京第五高校に進学した。高校１年夏からベンチ入り、３年時には主将を務めたが、３年間甲子園出場は叶わなかった。22年春、創価大学に進学。夏にピッチャーに転向。３年の春で公式戦デビュー。４年春にはリリーフとして６試合に登板し、防御率1.35の活躍で同大のリーグ優勝＆全日本大学選手権出場に貢献した。侍ジャパン大学日本代表選考合宿のメンバーにも選ばれた（コンディション不良のため参加は辞退）。最速149kmのストレートを軸にスライダー、フォークを駆使する本格派。身長193cm、体重87kg。右投げ右打ち。背番号16。

（文・プロフィール写真／杉浦泰介、プレー写真／©創価大硬式野球部）

