山崎太陽（創価大学硬式野球部／帝京第五高校出身）第３回「幻に終わった投手転向」

2019年春、東京都青梅市出身の山崎太陽（創価大学４年）は愛媛県大洲市で寮生活を始めた。進学先の帝京第五高校は同市新谷にあった。なぜ、それまで縁のなかった愛媛という地を選んだのか――。

帝京第五は愛媛県でもスポーツが盛んな高校のひとつ。入学前、硬式野球部は２度の甲子園出場（1996、2017年の選抜高校野球大会）を果たしていた。主な卒業生には、NPBで46勝を挙げた塩見貴洋（元東北楽天）がいる。

「自分が入学する少し前、センバツに出ていました。実際、チームのレベルも高かったので、甲子園に行くチャンスがあると思い、進学を決めました」

野球部監督・小林昭則（現・藤井高校野球部監督）からも熱心に誘われた。小林は東京の帝京高校、筑波大学を経て、90年からロッテで７シーズンプレーした元プロ野球の投手である。母校の帝京で助監督を務めた後、16年春より帝京第五に赴任していた。小林は当時をこう振り返る。

「帝京第五のコーチのお父さんが羽村リトルシニアにいた。そのお父さんから『この子はいいよ』と勧められていました。その縁もあって山崎はウチに入る前、学校見学に来たことがありました。その時は身長が今ほど高くなく、あまり目立たなかった。次に受験のタイミングで会った時には身長が一気に伸びていて驚きました。肩がめちゃくちゃ強く、バッティングもよかったので『ウチに来ればもっと伸びるぞ』と声を掛けました」

小林の熱意に15歳はほだされた。

「中学のチームまで来てくれたことを覚えていますし、遠いところまで来てくれてありがたかった。あまり多くの高校からの誘いがなかった中、小林先生に誘ってもらい、ものすごくうれしかったことを覚えています」

届かなかった甲子園

山崎は１年夏の県予選からベンチ入りを果たした。同学年には、後に育成ドラフト５位で福岡ソフトバンクに入団する田中怜利ハモンドがいた。チームは県大会３回戦で宇和島東に敗れ、ベスト16に終わった。

２年時には正捕手を任されたが、この年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国大会が軒並み中止となった。それでも独自大会として開催された県大会ではベスト４に入った。

最終学年となり、山崎は新チームの主将を任された。過去に主将経験はない。小林の狙いはこうだった。

「彼は少し独りよがりなところがありました。それをキャプテンにすることで、周りを見る力を付けさせたかった。キャッチャーというポジションはチームの全体を見なければいけない。彼の成長に必要だと思いました」

練習試合ではマウンドに上がったこともある。「野手投げでバッティングピッチャーのようになってしまった。肩が良かったので球は速いのですが、棒球だった。ボッコボコに打たれ、その時限りでピッチャーはやめさせました」と小林は語る。

結局、甲子園とは縁がなかった。山崎自身、右肩を痛めて秋の大会を欠場。チームは県大会にすら出られなかった。秋に負けた公立校に春季大会でも敗れた。最後の夏は３回戦で宇和島東に逆転サヨナラ負けを喫した。

大学は東京新大学野球リーグの創価大へ。松山商業高校出身の堀内尊法が監督を務めていた。

「堀内さんも愛媛県の高校を出ていたこともあり、自分の試合を見てくれていたようです」

セレクションを受け、無事合格。進学を機に生まれ育った東京に戻った。

2022年冬、山崎は入学前に創価大の練習に参加した。そこで投手コーチの佐藤康弘（現・監督）の目にとまる。

＜山崎太陽（やまざき・たいよう）プロフィール＞

2003年７月６日、東京都青梅市出身。５歳で野球を始める。吉野ベースボールクラブ、羽村シニアを経て、愛媛県の帝京第五高校に進学した。高校１年夏からベンチ入り、３年時には主将を務めたが、３年間甲子園出場は叶わなかった。22年春、創価大学に進学。夏にピッチャーに転向。３年の春で公式戦デビュー。４年春にはリリーフとして６試合に登板し、防御率1.35の活躍で同大のリーグ優勝＆全日本大学選手権出場に貢献した。侍ジャパン大学日本代表選考合宿のメンバーにも選ばれた（コンディション不良のため参加は辞退）。最速149kmのストレートを軸にスライダー、フォークを駆使する本格派。身長193cm、体重87kg。右投げ右打ち。背番号16。

（文・プロフィール写真／杉浦泰介、プレー写真／©創価大硬式野球部）

