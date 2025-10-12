search
TOP> 記事一覧> DeNA＆日本ハム、逆転勝ちでファイナル進出！　〜プロ野球・クライマックスシリーズ〜

DeNA＆日本ハム、逆転勝ちでファイナル進出！　〜プロ野球・クライマックスシリーズ〜

2025.10.12
スポーツコミュニケーションズ
野球
　12 日、プロ野球のクライマックスシリーズ・ファーストステージ第２戦が横浜と北海道で行われた。セ・リーグ２位の横浜DeNAは同３位の巨人に延長11回、７－６で逆転サヨナラ勝ち。パ・リーグ２位の北海道日本ハムは同３位のオリックスを５－４で破った。DeNAと日本ハムが２連勝でリーグ王者の待つファイナルステージ進出を決めた。

 

◇クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ第２戦

　蝦名、劇的サヨナラタイムリー（DeNA２勝　横浜スタジアム）

巨人（レギュラーシーズン３位）

６＝５００|０００|０００｜０１

７＝５００|０００|０００｜０2X（延長11回）

横浜DeNA（同２位）

勝利投手　坂本（１勝）

敗戦投手　田中瑛（１敗）

本塁打　（巨）佐々木１号ソロ、中山１号３ラン

　　　　（Ｄ）佐野１号２ラン、石上１号３ラン

 

　昨季３位から日本一に駆け上がったDeNAが２年連続ファイナルステージへコマを進めた。

 

　先発アンドレ・ジャクソンが初回に佐々木俊輔に先頭打者弾、６番・中山礼都に３ランを浴びた。さらにはピッチャーの戸郷翔征にもタイムリーを打たれ、打者一巡猛攻で５点を失った。それでも打線がすぐさま援護。３番・佐野恵太の２ラン、７番・石上泰輝が３ランで追いついた。

 

　その後は両軍投手陣が踏ん張り、延長11回までスコアボードにゼロが並んだ。巨人が佐々木のタイムリー内野安打で１点を勝ち越したが、DeNAが２死から粘りを見せた。石上、林琢真の連打で同点。最後は一、三塁から蝦名達夫がレフト前に弾き返し、勝負を決めた。

 

◇クライマックスシリーズ パ・ファーストステージ第２戦

　レイエス、逆転２点適時打（日本ハム２勝　エスコンフィールド）

オリックス（同３位）

４＝０１３|０００|０００

５＝０１２|０００|０２Ｘ

北海道日本ハム（同２位）

勝利投手　上原（１勝）

敗戦投手　岩嵜（１敗）

セーブ　　齋藤（２Ｓ）

本塁打　（オ）杉本１号ソロ、紅林１号３ラン

 

　パ・リーグのファイナルステージは２年連続同一カードとなった。

 

　日本ハム・北山亘基、オリックス・宮城大弥の先発でスタートした第２戦。序盤に試合が動いた。北山が２回に杉本、３回に紅林に一発を浴びて４失点。打線が３点を返したものの、１点のビハインドを負ったまま試合は終盤へと進んだ。

 

　８回裏、日本ハムは２死から１番・万波中正、２番・矢澤宏太が連打でチャンスメイクした。ここで３番フランミル・レイエスがライトフェンス直撃の一打。２人が還り、逆転に成功した。９回は前日に続き齋藤友貴哉が３人で締めた。

 

（文／杉浦泰介）

