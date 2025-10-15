セパ王者が白星スタート　～プロ野球CSファイナルステージ～

プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージ第１戦が15日、セ・パともに行われ、セ・リーグ王者の阪神が２位の横浜DeNAを２対０で破った。パ・リーグはレギュラーシーズンを制した福岡ソフトバンクが２位の北海道日本ハムを延長10回に２対１で下した。阪神とソフトバンクはリーグ優勝のアドバンテージを含め２勝。CSファイナルステージは６試合制で先に４勝（アドバンテージを含む）した球団が日本シリーズに進出する。

◇クライマックスシリーズ・ファイナルステージ第１戦

藤川監督、攻めの継投で完封リレー演出（阪神２勝 甲子園）

横浜DeNA（リーグ２位）

０＝０００｜０００｜０００

２＝０００｜００２｜００Ｘ

阪神（リーグ１位）

勝利投手 及川（１勝）

敗戦投手 東（１敗）

セーブ 岩崎（１Ｓ）

山川、熱戦に終止符打つサヨナラタイムリー（ソフトバンク２勝 みずほPayPay）

北海道日本ハム（リーグ２位）

１＝０００｜０００｜１００｜０

２＝０００｜０００｜１００｜1X（延長10回）

福岡ソフトバンク（リーグ１位）

勝利投手 藤井（１勝）

敗戦投手 金村（１敗）

本塁打 （日）レイエス１号ソロ

（ソ）野村１号ソロ