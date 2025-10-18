search
レイエス、連日の本塁打で日ハム勝利！～パ・リーグCSファイナルステージ～

2025.10.18
スポーツコミュニケーションズ
野球
　プロ野球パ・リーグクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第４戦の福岡ソフトバンク対北海道日本ハムファイターズ戦が18日、行なわれた。試合は、昨夜に続き日ハムが９対３で福岡ソフトバンクに快勝。この結果、日ハムはファイナルステージ合計２勝３敗とした。

 

　ソフトバンク、継投実らず（日ハム２勝３敗　みずほPayPay）

北海道日本ハム（リーグ２位）

９＝００４｜２１０｜２００

３＝１０１｜０１０｜０００

福岡ソフトバンク（リーグ１位）

勝利投手　北山（１勝）

敗戦投手　大関（１敗）

本塁打　（日）レイエス３号２ラン、４号２ラン、水谷１号ソロ

　　　　（ソ）野村２号ソロ

 

　引き分けすら許されない日ハム。打線が牙をむいたのは、１点先制されて迎えた３回表だった。１番水谷瞬がフォアボールで出塁すると、２番山縣秀がセンターへタイムリースリーベースを放ち、スコアをタイに戻した。続く３番フランミル・レイエスがセンターへ勝ち越しの２ランホームランを見舞った。その後、２つのヒットと１つのフォアボールで一死満塁の好機を作る。ここで７番万波中正は、センターへ犠牲フライを放ち、日ハムがスコアを４対１とした。

 

　３回裏、ソフトバンクは９番野村勇にソロホームランで詰め寄るが、勢いに乗った日ハムは流れを渡さなかった。

 

　４回表一死無走者の場面、水谷のライトポール直撃のソロホームランが飛び出した。後続が２つのフォアボールで出塁すると、５番清宮幸太郎がカウント０－２からセンターへタイムリーヒットを放ち、リードを６対２と広げた。５回表には９番水野達稀のタイムリーツーベースで７対２とした。

 

　ソフトバンクに１点を追加され、６対３で迎えた７回表。再びレイエスのバットが火を噴いた。二死三塁カウント３－１からの５球目、インコースの球を叩くと打球はライナーでレフトスタンドに突き刺さった。

 

　レイエスはCSファイナルステージ15打数８安打４本塁打と大暴れ。３番に座る助っ人外国人の活躍で、日ハムがステージ通算２勝３敗とした。

 

（文／大木雄貴）

