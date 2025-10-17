search
TOP> 記事一覧> 阪神、日本シリーズ進出決定！　～プロ野球CSファイナルステージ～

阪神、日本シリーズ進出決定！　～プロ野球CSファイナルステージ～

2025.10.17
スポーツコミュニケーションズ
野球
　プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージ第３戦が17日、セ・パともに行われた。セ・リーグは、阪神が横浜DeNAに４対０で勝利。これで４勝（アドバンテージの１勝を含む）として、日本シリーズ進出を決めた。パ・リーグは北海道日本ハムファイターズが福岡ソフトバンクに６対０で勝利し、CSファイナルステージ１勝３敗（アドバンテージを含む）とした。

 

◇クライマックスシリーズ・ファイナルステージ第３戦

 

　サトテル、豪快な本塁打（阪神４勝　甲子園）

横浜DeNA（リーグ２位）

０＝０００｜０００｜０００

４＝３０１｜０００｜００Ｘ

阪神（リーグ１位）

勝利投手　髙橋（１勝）
敗戦投手　ケイ（１敗）
本塁打　（阪）佐藤１号３ラン

 

　阪神はこの日、勝利もしくは引き分けで日本シリーズ進出が決定した。横浜DeNA先発アンソニー・ケイを初回から追い込んだ。１番近本光司がレフト前ヒット、３番森下翔太がデッドボールで出塁。４番佐藤輝明が初球を綺麗にバックスクリーン左に運び、３ランホームラン。阪神がド派手に先制した。

 

　３回裏、阪神が追加点を奪った。一死一二塁で５番大山悠輔に打席が回った。大山はカウント２－２からレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースを放った。レギュラーシーズン同様、阪神のクリーンアップが機能した。

 

　阪神は８回表、この日唯一のピンチを迎えた。これまで無安打ピッチングを続けていた髙橋遥斗が一死から松尾汐恩にヒットを許すと、林琢真、渡会隆輝と後続に単打を許し、一死満塁のピンチを迎えた。しかし、髙橋は代打・戸柱恭孝を浅いレフトフライ抑え、三塁ランナーを動かさず二死満塁。１番蝦名達夫に打席が回ったところで阪神・藤川球児監督はマウンドに石井大智を送った。石井は力強いストレートで蝦名を空振り三振に切って取った。

 

　９回表は岩崎優が三者凡退に抑え、日本シリーズ進出を決めた。

 

　伊藤大海、116球11奪三振（日ハム１勝３敗　みずほPayPay）

北海道日本ハム（リーグ２位）

６＝１００｜１００｜４００

０＝０００｜０００｜０００

福岡ソフトバンク（リーグ１位）

勝利投手　伊藤（１勝）

敗戦投手　上沢（１敗）

本塁打　（日）レイエス２号ソロ、山縣１号ソロ

 

　引き分けも許されない日ハムが、ソフトバンクの先発・上沢直之を攻略した。１回表一死三塁の場面、４番郡司裕也がきっちりとライトへ犠牲フライを放ち、日ハムが先制した。４回表には、この回先頭の３番フランミル・レイエスがレイエススタンドに叩き込みリードを２対０と広げた。

 

　日ハムにとって７回表がビッグイニングとなった。先頭の７番山縣秀がレフトスタンドへソロホームラン。さらに、８番水野達稀のスリーベースヒットと２つのフォアボールでつないだ。二死満塁で郡司がセンターへ３点タイムリーツーベースヒットを放ち、６対０と試合を決定づけた。

 

　日ハムの先発・伊藤大海が上沢に投げ勝ったかたちとなった。

 

（文／大木雄貴）

