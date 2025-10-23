創価大・立石に３球団競合 交渉権は阪神が獲得　～NPBドラフト会議2025～

新人選手選択会議「2025年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が23日、都内のホテルで開催された。１巡目は内野を複数守れて打力にも定評のある創価大・立石正広に３チーム（阪神、広島、北海道日本ハム）が競合。抽選の結果、阪神が交渉権を得た。高校生投手の石垣元気（健大高崎高）は、千葉ロッテとオリックスが競合し、ロッテが当たりくじを引いた。さらに、米スタンフォード大の内野手・佐々木麟太郎に２球団（横浜DeNA、福岡ソフトバンク）が競合し、ソフトバンクが交渉権を得た。

その他、巨人は竹丸和幸（鷺宮製作所／投手）、中日が中西聖輝（青学大／投手）、東京ヤクルトが松下歩叶（法政大／内野手）、東北楽天が藤原聡大（花園大／投手）、埼玉西武が小島大河（明治大／捕手）を単独指名した。

外れ１位で、DeNAが小田康一郎（青学大／内野手）、広島が平河蓮（仙台大／外野手）、オリックスが藤川敦也（延岡学園高／投手）の交渉権を獲得。

外れ外れ１位で、北海道日本ハムが大川慈英（明治大／投手）の交渉権を得た。

各球団の指名選手は以下のとおり。

◎セ・リーグ

◆阪神

順位 氏名 所属 ポジション

１位 立石正広（創価大／内野手）

２位 谷端将伍（日本大／内野手）

３位 岡城快生（筑波大／外野手）

４位 早瀬朔（神村学園高／投手）

５位 能登嵩都（オイシックス新潟アルビレックスBC／投手）

――選択終了

◆横浜DeNA

順位 氏名 所属 ポジション

１位 小田康一郎（青学大／内野手）

２位 島田舜也（東洋大／投手）

３位 宮下朝陽（東洋大／内野手）

４位 片山皓心（Honda／投手）

５位 成瀬脩人（NTT西日本／内野手）

――選択終了

◆巨人

順位 氏名 所属 ポジション

１位 竹丸和幸（鷺宮製作所／投手）

２位 田和廉（早大／投手）

３位 山城京平（亜細亜大／投手）

４位 皆川岳飛（中京大／外野手）

５位 小濱佑斗（沖縄電力／内野手）

６位 藤井健翔（浦和学院高／内野手）

――選択終了

◆中日

順位 氏名 所属 ポジション

１位 中西聖輝（青学大／投手）

２位 櫻井頼之介（東北福祉大／投手）

３位 篠﨑国忠（徳島インディゴソックス／投手）

４位 能戸輝夢（明秀日立高／外野手）

５位 新保茉良（東北福祉大／内野手）

６位 花田旭（東洋大／外野手）

――選択終了

◆広島東洋

順位 氏名 所属 ポジション

１位 平河蓮（仙台大／外野手）

２位 齊藤汰直（亜細亜大／投手）

３位 勝田成（近畿大／内野手）

４位 工藤泰己（北海学園大／投手）

５位 赤木晴哉（沸教大／投手）

６位 西川篤夢（神村学園高伊賀／内野手）

７位 髙木快大（中京大／投手）

――選択終了

◆東京ヤクルト

順位 氏名 所属 ポジション

１位 松下歩叶（法政大／内野手）

２位 松川玲央（城西大／内野手）

３位 山崎太陽（創価大／投手）

４位 増居翔太（トヨタ自動車／投手）

５位 鈴木蓮吾（東海大甲府高／投手）

６位 石井巧（NTT東日本／内野手）

７位 飯田琉斗（ENEOS／投手）

――選択終了

◎パ・リーグ

◆福岡ソフトバンク

順位 氏名 所属 ポジション

１位 佐々木麟太郎（米・スタンフォード大／内野手）

２位 稲川竜汰（九州共立大／投手）

３位 鈴木豪太（大阪商業大／投手）

４位 相良雅斗（岐阜協立大／投手）

５位 髙橋隆慶（JR東日本／内野手）

――選択終了

◆北海道日本ハム

順位 氏名 所属 ポジション

１位 大川慈英（明治大／投手）

２位 エドポロ クリストファ ケイン セカンド（大阪学院大／外野手）

３位 大塚瑠晏（東海大／内野手）

４位 半田南十（日大藤沢高／内野手）

５位 藤森海斗（明徳義塾高捕手・外野手）

――選択終了

◆オリックス

順位 氏名 所属 ポジション

１位 藤川敦也（延岡学園高／投手）

２位 森陽樹（大阪桐蔭高／投手）

３位 佐藤龍月（健大高崎高／投手）

４位 窪田洋祐（札幌日大高／投手・外野手）

５位 髙谷舟（北海学園大／投手）

６位 石川ケニー（米ジョージア大／外野手・投手）

７位 野上士耀（明秀日立高／捕手）

――選択終了

◆東北楽天

順位 氏名 所属 ポジション

１位 藤原聡大（花園大／投手）

２位 伊藤樹（早大／投手）

３位 繁永晟（中央大／内野手）

４位 大栄利哉（学法石川高／捕手）

５位 伊藤大晟（れいめい高／投手）

６位 九谷瑠（王子／投手）

７位 阪上翔也（近畿大／外野手）

――選択終了

◆埼玉西武

順位 氏名 所属 ポジション

１位 小島大河（明治大／捕手）

２位 岩城颯空（中央大／投手）

３位 秋山俊（中京大／外野手）

４位 堀越啓太（東北福祉大／投手）

５位 横田蒼和（山村学園高／内野手）

６位 川田悠慎（四国銀行／内野手）

――選択終了

◆千葉ロッテ

順位 氏名 所属 ポジション

１位 石垣元気（健大高崎高／投手）

２位 毛利海大（明治大／投手）

３位 奥村頼人（横浜高／投手）

４位 櫻井ユウヤ（昌平高／内野手）

５位 冨士隼斗（日本通運／投手）

６位 岡村了樹（富島高／捕手）

７位 田中大聖（Honda鈴鹿／投手）

――選択終了