創価大・立石に３球団競合 交渉権は阪神が獲得　～NPBドラフト会議2025～

2025.10.23
スポーツコミュニケーションズ
野球
　新人選手選択会議「2025年　プロ野球ドラフト会議　supported by リポビタンＤ」が23日、都内のホテルで開催された。１巡目は内野を複数守れて打力にも定評のある創価大・立石正広に３チーム（阪神、広島、北海道日本ハム）が競合。抽選の結果、阪神が交渉権を得た。高校生投手の石垣元気（健大高崎高）は、千葉ロッテとオリックスが競合し、ロッテが当たりくじを引いた。さらに、米スタンフォード大の内野手・佐々木麟太郎に２球団（横浜DeNA、福岡ソフトバンク）が競合し、ソフトバンクが交渉権を得た。

 

　その他、巨人は竹丸和幸（鷺宮製作所／投手）、中日が中西聖輝（青学大／投手）、東京ヤクルトが松下歩叶（法政大／内野手）、東北楽天が藤原聡大（花園大／投手）、埼玉西武が小島大河（明治大／捕手）を単独指名した。

 

　外れ１位で、DeNAが小田康一郎（青学大／内野手）、広島が平河蓮（仙台大／外野手）、オリックスが藤川敦也（延岡学園高／投手）の交渉権を獲得。

 

　外れ外れ１位で、北海道日本ハムが大川慈英（明治大／投手）の交渉権を得た。

 

　各球団の指名選手は以下のとおり。

 

◎セ・リーグ

 

◆阪神

順位　氏名　所属　ポジション

１位　立石正広（創価大／内野手）

２位　谷端将伍（日本大／内野手）

３位　岡城快生（筑波大／外野手）

４位　早瀬朔（神村学園高／投手）

５位　能登嵩都（オイシックス新潟アルビレックスBC／投手）

――選択終了

 

◆横浜DeNA

順位　氏名　所属　ポジション

１位　小田康一郎（青学大／内野手）

２位　島田舜也（東洋大／投手）

３位　宮下朝陽（東洋大／内野手）

４位　片山皓心（Honda／投手）

５位　成瀬脩人（NTT西日本／内野手）

――選択終了

 

◆巨人

順位　氏名　所属　ポジション

１位　竹丸和幸（鷺宮製作所／投手）

２位　田和廉（早大／投手）

３位　山城京平（亜細亜大／投手）

４位　皆川岳飛（中京大／外野手）

５位　小濱佑斗（沖縄電力／内野手）

６位　藤井健翔（浦和学院高／内野手）

――選択終了

 

◆中日

順位　氏名　所属　ポジション

１位　中西聖輝（青学大／投手）

２位　櫻井頼之介（東北福祉大／投手）

３位　篠﨑国忠（徳島インディゴソックス／投手）

４位　能戸輝夢（明秀日立高／外野手）

５位　新保茉良（東北福祉大／内野手）

６位　花田旭（東洋大／外野手）

――選択終了

 

◆広島東洋

順位　氏名　所属　ポジション

１位　平河蓮（仙台大／外野手）

２位　齊藤汰直（亜細亜大／投手）

３位　勝田成（近畿大／内野手）

４位　工藤泰己（北海学園大／投手）

５位　赤木晴哉（沸教大／投手）

６位　西川篤夢（神村学園高伊賀／内野手）

７位　髙木快大（中京大／投手）

――選択終了

 

 

◆東京ヤクルト

順位　氏名　所属　ポジション

１位　松下歩叶（法政大／内野手）

２位　松川玲央（城西大／内野手）

３位　山崎太陽（創価大／投手）

４位　増居翔太（トヨタ自動車／投手）

５位　鈴木蓮吾（東海大甲府高／投手）

６位　石井巧（NTT東日本／内野手）

７位　飯田琉斗（ENEOS／投手）

――選択終了

 

 

◎パ・リーグ

◆福岡ソフトバンク

順位　氏名　所属　ポジション

１位　佐々木麟太郎（米・スタンフォード大／内野手）

２位　稲川竜汰（九州共立大／投手）

３位　鈴木豪太（大阪商業大／投手）

４位　相良雅斗（岐阜協立大／投手）

５位　髙橋隆慶（JR東日本／内野手）

――選択終了

 

 

◆北海道日本ハム

順位　氏名　所属　ポジション

１位　大川慈英（明治大／投手）

２位　エドポロ　クリストファ　ケイン　セカンド（大阪学院大／外野手）

３位　大塚瑠晏（東海大／内野手）

４位　半田南十（日大藤沢高／内野手）

５位　藤森海斗（明徳義塾高捕手・外野手）

――選択終了

 

 

◆オリックス

順位　氏名　所属　ポジション

１位　藤川敦也（延岡学園高／投手）

２位　森陽樹（大阪桐蔭高／投手）

３位　佐藤龍月（健大高崎高／投手）

４位　窪田洋祐（札幌日大高／投手・外野手）

５位　髙谷舟（北海学園大／投手）

６位　石川ケニー（米ジョージア大／外野手・投手）

７位　野上士耀（明秀日立高／捕手）

――選択終了

 

◆東北楽天

順位　氏名　所属　ポジション

１位　藤原聡大（花園大／投手）

２位　伊藤樹（早大／投手）

３位　繁永晟（中央大／内野手）

４位　大栄利哉（学法石川高／捕手）

５位　伊藤大晟（れいめい高／投手）

６位　九谷瑠（王子／投手）

７位　阪上翔也（近畿大／外野手）

――選択終了

 

 

◆埼玉西武

順位　氏名　所属　ポジション

１位　小島大河（明治大／捕手）

２位　岩城颯空（中央大／投手）

３位　秋山俊（中京大／外野手）

４位　堀越啓太（東北福祉大／投手）

５位　横田蒼和（山村学園高／内野手）

６位　川田悠慎（四国銀行／内野手）

――選択終了

 

◆千葉ロッテ

順位　氏名　所属　ポジション

１位　石垣元気（健大高崎高／投手）

２位　毛利海大（明治大／投手）

３位　奥村頼人（横浜高／投手）

４位　櫻井ユウヤ（昌平高／内野手）

５位　冨士隼斗（日本通運／投手）

６位　岡村了樹（富島高／捕手）

７位　田中大聖（Honda鈴鹿／投手）

――選択終了

