search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 阪神が初戦を制する！　小久保監督は６回表に動かず　～SMBC日本シリーズ2025～

阪神が初戦を制する！　小久保監督は６回表に動かず　～SMBC日本シリーズ2025～

2025.10.25
スポーツコミュニケーションズ
野球
facebook icon twitter icon

　プロ野球・日本シリーズ第１戦・福岡ソフトバンク対阪神の戦いが25日、みずほPayPayドーム（福岡）で行なわれた。阪神が先制を許しながらも逆転勝ちを収めた。

 

　６回表がきょうを分けたか？（阪神１勝）

阪神

２＝０００｜００２｜０００

１＝１００｜０００｜０００

福岡ソフトバンク

 

勝利投手　村上（１勝）

敗戦投手　有原（１敗）

セーブ　　石井（１Ｓ）

 

　阪神は村上頌樹、ソフトバンクは有原航平が先発のマウンドにのぼった。

 

　１回裏、ソフトバンクのチャンス。すなわち、阪神のピンチだった。はっきりと言うと阪神はここを１失点に切り抜けたのがきょうのキーだった。一死一塁の状況で盗塁を絡め、一塁走者の周東佑京が二塁まで進んだ。

 

　３番打者がアウトに取られ、４番近藤健介。怪我から復帰した近藤はセンターへはじき返し、周東を生還させた。これでソフトバンクが１対０とした。

 

　２回以降、お互いスコアボードに「０」を並べるじりじりとした展開だった。

 

　６回表、阪神の攻撃。ここで久々にスコアが動いた。この回、阪神はキリよく１番近本光司からの攻撃だった。

 

　近本はセンターへのヒットで出塁。その後、すぐさま二盗を決めた。無死二塁で２番中野拓夢が三塁線に転がすバントを試みる。ソフトバンクの三塁を守る野村勇はファウルと見切り打球を見送った。しかし、無情にも打球は、白線の内側で止まった。これで無死一三塁となった。

 

　続く、３番森下翔太のショートゴロの間に三塁走者が還り、１対１。さらに４番佐藤輝明のライトへのタイムリーヒットで阪神が２対１と逆転した。

 

　この後、スコアは動かず、継投で試合を優位に進めた阪神が２対１で勝利した。

 

（文／大木雄貴）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP