阪神が初戦を制する！　小久保監督は６回表に動かず　～SMBC日本シリーズ2025～

プロ野球・日本シリーズ第１戦・福岡ソフトバンク対阪神の戦いが25日、みずほPayPayドーム（福岡）で行なわれた。阪神が先制を許しながらも逆転勝ちを収めた。

６回表がきょうを分けたか？（阪神１勝）

阪神

２＝０００｜００２｜０００

１＝１００｜０００｜０００

福岡ソフトバンク

勝利投手 村上（１勝）

敗戦投手 有原（１敗）

セーブ 石井（１Ｓ）

阪神は村上頌樹、ソフトバンクは有原航平が先発のマウンドにのぼった。

１回裏、ソフトバンクのチャンス。すなわち、阪神のピンチだった。はっきりと言うと阪神はここを１失点に切り抜けたのがきょうのキーだった。一死一塁の状況で盗塁を絡め、一塁走者の周東佑京が二塁まで進んだ。

３番打者がアウトに取られ、４番近藤健介。怪我から復帰した近藤はセンターへはじき返し、周東を生還させた。これでソフトバンクが１対０とした。

２回以降、お互いスコアボードに「０」を並べるじりじりとした展開だった。

６回表、阪神の攻撃。ここで久々にスコアが動いた。この回、阪神はキリよく１番近本光司からの攻撃だった。

近本はセンターへのヒットで出塁。その後、すぐさま二盗を決めた。無死二塁で２番中野拓夢が三塁線に転がすバントを試みる。ソフトバンクの三塁を守る野村勇はファウルと見切り打球を見送った。しかし、無情にも打球は、白線の内側で止まった。これで無死一三塁となった。

続く、３番森下翔太のショートゴロの間に三塁走者が還り、１対１。さらに４番佐藤輝明のライトへのタイムリーヒットで阪神が２対１と逆転した。

この後、スコアは動かず、継投で試合を優位に進めた阪神が２対１で勝利した。

（文／大木雄貴）