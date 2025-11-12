search
誕生のうたが促す最期からの逆算　～高木正勝さんの「Nova」～

誕生のうたが促す最期からの逆算　～高木正勝さんの「Nova」～

2025.11.12
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
　プロフィギュアスケーター・羽生結弦が総指揮を執り、出演したYuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOURのエンドロールに使用された楽曲が11月８日、インターネット上で公開された。

 

　この楽曲の作者は、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』のドラマ音楽、『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』の映画音楽、CM音楽などの作曲家であり、執筆活動でも活躍する高木正勝さんだ。

 

　楽曲名は「Nova」。Echoes of Lifeで、羽生が演じた主人公の名前に由来する。

 

　Echoes of Lifeの幕開きとなった2024年12月７日、私はエンドロール曲をさいたまで聞いた。柔らかい音に、心地よさを覚えたことはいまも記憶に新しい。それと同時に、「あぁ、終わってしまった」と少しの寂しさも。

 

　作曲した高木さんは、この曲について＜誕生のうた＞と短くXで述べた。

 

　低い音階は、木々、葉、動物たちの脈がうずいている様子を想起させた。高い音階は、雨のしずくが葉っぱの先から滴り落ちる様子を想起させた。小鳥のさえずりは、植物だけでなく動物も育っている様子を伝えた。

 

　軽やかな旋律は、Novaの足取りの軽さ、機嫌の良さをイメージさせた。悩んだ末に出した「答え」を、植物や蝶、小鳥たちと喜んでいるようだ。時に悩むことはあるものの、一歩ずつ前進するNovaが筆者のまぶたの裏に映った。

 

　この曲は最初、単音で始まり、和音になる。最後の方、またしても単音に戻り、キーがあがる。そしてゆっくり、優しく、温もりに包まれるように終わる。

 

　まるでゆっくり、優しく、温もりに包まれながら息をひきとるように。キーがあがるあたりに、命が天にのぼる絵を頭に描いた。

 

　どのように過ごせば、そんな最期を迎えるのだろう。

 

　一般論的に、死を迎えるにはまだ早いと言われる筆者が、この問いに対して完全解答を出すのは難しい。ただ、若輩者でもわかることはある。それは、今を懸命に生きることだ。日々、目標に向かい、すべきことをする。ストイック過ぎても心が疲弊する。時には趣味に時間を割いたり、友人との会話を楽しんだり――。これらの繰り返しこそが、温もりのある最期への道な気がする。

 

　この楽曲から、命の流れをありありと感じた。いまの筆者にとって、それが高木正勝さんの「Nova」である。

 

＜誕生のうた＞ながら、終わりまで考えさせられた。誕生は終わりの始まりだからだろうし、＜誕生のうた＞をエンドロールに使った逆説的演出もまた、そうさせたのだろう。

 

　パーソナリティの根源である“わたし”の命に、温もりのある最期を迎えさせてあげたい。

 

（文／大木雄貴）

