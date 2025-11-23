search
TOP> 記事一覧> 西野太翔、清流のようなSPを披露　〜全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会〜

2025.11.23
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
　第94回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会が23日、東京辰巳アイスアリーナでスタートした。男子シングルの西野太翔（星槎国際横浜）はショートプログラム（SP）第１グループ４番滑走で登場し、ノーミスの演技。79.95点で２位発進となった。

　ピンクのシャツにグレーのベスト姿で氷上に立った西野。美しい「Such A Night」を見せた。曲が始まると軽やかなステップを踏み、3回転アクセル、3回転をループを着氷した。

 
　綺麗なキャメルスピンを披露し、3回転フリップー3回転トウループは安定感抜群だった。
 
　この連続ジャンプ後、西野は観客席からの手拍子でリズムに乗ると、巧みなスピンやステップで観客の期待に応えた。
 
　演技が終わると会場はスタンディングオベーションで西野の演技を称えた。
 

　西野のパフォーマンスは、ひとつひとつの要素がぶつ切れではなく、清らかな水が流れるようにシームレスだ。プログラムの流れについてどういった事を意識しているか？　と問うと、こう答えた。

「以前までは、全然流れが無かった。今年からしっかり流れを作っていこうと意識しています。ジャンプとジャンプの間が途切れないように意識しています。それが今年、ちょっとずつPCS（演技構成点、この日のSPは36.40）に出て来ているかなと思います」

 
　明日のフリースケーティングでは、「冒頭に4回転を２本予定している」と西野。SPに続き、流れるようなパフォーマンスに期待したい。
 
（分／大木雄貴)
