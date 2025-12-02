search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第826回　阪神「未来を照らす」ドラフト

第826回　阪神「未来を照らす」ドラフト

2025.12.02
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
facebook icon twitter icon

　佐々木麟太郎（米スタンフォード大）のサプライズ指名で盛り上がった今ドラフト、１番人気は、３球団（広島、阪神、北海道日本ハム）から１位指名を受けた大学ナンバーワンスラッガー立石正広（創価大）だった。

 

　競合の結果、阪神・藤川球児監督が当たりクジを引き当て、交渉権を獲得した。

 

「しばらく先まで、タイガースの未来が明るくなった」

 

　指揮官はご満悦だった。

 

　立石の評価が不動のものになったのは、大学３年時の明治神宮大会。４試合で大会最多安打記録となる10安打を放ち、打率６割６分７厘、２本塁打、６打点の活躍で、チームの準優勝に貢献した。

 

 

 

　日本ハム、千葉ロッテ、巨人の３球団でプレーし、23年から母校の創価大でコーチを務めている高口隆行の立石評。

 

「大学に入って体が大きくなった。打撃については、強く振ればいい、という意識が強過ぎるあまりに、やや荒っぽいところがあった。そこで“率を求めなさい”とアドバイスしたところ、自分なりに工夫したんでしょうね。コンタクト率が高くなってきましたよ」

 

　守りはどうか。

 

「大学に入ってきた時はサードで、その後はファーストもやらせました。今年の春からセカンドをやるようになったのですが、サードよりも反応がいい。セカンドはサードよりもボールとの距離が取れるため、ボールへの入り方がよくなった。それに伴いハンドリングも上達し、球際も強くなっていきました」

 

　立石にとって幸運なのは、阪神には森下翔太、大山悠輔ら、右の強打者が揃っていることだ。本人も「すごい魅力を感じている。少しでも吸収できたらいい」と意欲を示していた。

 

　強打のセカンドといえば、阪神では前監督の岡田彰布以来か。藤川は「３番（森下）、４番（佐藤輝明）、５番（大山）のドラフト１位トリオの中に割って入って欲しい」と発破をかけていた。着々と“盤石の布陣”づくりに向けて手を打つ虎の未来は、前途洋々のように映る。

 

＜この原稿は2025年11月24日号『週刊大衆』に掲載されたものです＞

 

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP