トヨタ、堅実な攻守でＶ３達成　～JD.LEAGUE～

女子ソフトボールリーグの「ニトリJD.LEAGUE2025」ダイヤモンドシリーズ（DS）ファイナルが16日、東京・ジャイアンツタウンスタジアムで行われ、西地区優勝のトヨタレッドテリアーズが、東地区２位のビックカメラ高崎ビークイーンを４－２で破った。トヨタは３連覇を達成。DSのMVPには先制打を放ち、ショートでの好守備が光ったトヨタの石川恭子が輝いた。

日本リーグ時代から凌ぎを削ってきた両軍の頂上決戦は、JD.LEAGUEとなってからは２年ぶり２度目となる。今回も２連覇中の女王・トヨタに軍配が上がった。

坂元令奈コーチが監督に昇格して迎えた今季は、Ｗエースの１人で連覇の立役者・後藤希友が戸田中央メディックス埼玉に移籍、中軸の原田のどかが引退（トヨタのコーチに）するなど新たな船出を迎えた。

エースはメーガン・ファライモ。昨季は11勝２敗、防御率0.77をマーク。今季はそれを上回る18勝３敗、防御率0.73で最多勝と最優秀防御率の２冠を獲得した。前日の豊田自動織機シャイニングベガとのセミファイナルでは１安打10奪三振完封で、ファイナルに導いた。

この日は、同じくセミファイナル完封のビックカメラ高崎・上野由岐子と投げ合った。ランナーを２人出しながらもゼロで抑えた上野に対し、ファライモは内藤実穂を歩かせたものの２奪三振で初回を終えた。

２回はいずれもゼロで終え、投手戦の様相を呈すかと思われたが３回表に試合は動いた。この回先頭の９番・伊波菜々が俊足を生かし、スラップ（走りながら打つ）で二塁内野安打。続く１番・島仲湊愛がエンドランで三遊間を破った。伊波は三塁へ。レフトが三塁に送球する間、島仲は二塁を陥れた。

バッターボックスには石川。日本リーグを含め２度の首位打者を獲得した巧打者だ。金メダルを獲得した昨年のワールドカップでは日本代表のキャプテンを務めた。フルカウントからインコースのボールを振り切った。打球は詰まりながらもセンター前にポトリと落ちた。２人のランナーが還り、トヨタが２点を先制した。

ファライモは３回を三者凡退で切って取り、４回はビックカメラ高崎のクリーンアップ、内藤、炭谷遥香、川村莉沙をショートゴロ、ショートライナー、ショートゴロに打ち取って反撃の糸口を与えない。

すると５回表、トヨタの主砲に一発が飛び出した。先頭の石川が四球を選んで出塁。切石結女がセカンドゴロで得点圏にランナーを進めた。ここで４番の山田柚葵が打席に回った。

昨季定位置を掴むと、今季は打率３割８分９厘、９本塁打、33打点で本塁打と打点２冠を獲得した。26歳、左のスラッガーはカウント１－１からの高めの変化球を叩いた。打った瞬間にそれと分かる当たり。ライトフェンスを悠々越える２ランホームランでトヨタがリードを４点に広げた。

４点の援護をもらったファライモは５、６回を３人ずつでスコアボードに「０」を並べた。７回表、完封目前で今季現役復帰を果たした我妻悠香に２ランを浴びたものの、最後は工藤環奈がショートゴロでゲームセット。内野安打となりそうな詰まった当たりをショート石川がうまく捌いて試合を締めた。

坂元監督は就任１年目での戴冠だ。優勝監督インタビューで、喜びの思いを口にした。

「３連覇を目標に立てた１年間やってきたので、うれしい気持ちでいっぱいです。振り返ると、スタートした時、“今年のトヨタは大丈夫か”と思われていた。そういう中で、選手１人１人が力を付けた。一戦一戦、選手たちの成長を感じられる１年でした。監督１年目で優勝を経験させてもらい、私は幸せ者だと思います」

３連覇投打の立役者は、DSファイナルで輝いたエースのファライモ、石川という中心選手が期待通りの活躍をした。さらに中堅、若手の成長も著しかった。２冠を達成した山田に加え、高卒２年目の島仲が打率３割９分５厘で首位打者賞に輝いた。また大卒新人の23歳成瀬結衣が５勝を挙げた。

「バッテリーを中心に守りが安定し、攻撃陣は経験豊富な選手がいる。安心してチームを率いることができた」と坂元監督。Ｗエースの一角が抜けても“強いトヨタ”は不動だった。

（文／杉浦泰介、写真／©JD.LEAGUE）

