中田璃士、「ぶっちぎりで」Ｖ２へ　～全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会

第94回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会の男子シングルショートプログラム（SP）が23日、東京辰巳アイスアリーナで行なわれ、中田璃士（TOKIOインカラミ）が84.99点で首位スタートとなった。フリースケーティング（フリー）は明日24日、同アイスアリーナで行なわれる。

左足中足骨を疲労骨折している中田。それでも、圧巻の出来だった。冒頭の３回転アクセルは3.04点の加点を得た。３回転ループは「少し軸が外れた」ものの、無事に降りた。フラメンコ調の振り付けで観客を魅了すると、３回転フリップ－３回転トウループの連続ジャンプも成功させた。その後も情熱的なスピンやステップを披露し、フィニッシュ。

演技後、中田はこう語った。

「まだまだスピン、ステップを含めできることがあるのでそこが今後の課題です。アクセル、フリップ－トウループは良かったがループが少し、軸が外れたので悔しいところではあります」

今季のSPの目標については「全部の試合で80点超が目標」と述べた。明日のフリーについてはこう、抱負を述べた。

「明日は４回転とスケーティングを見てもらえたらなと思います。明日はぶっちぎりの優勝を目指して、４回転、スピン、ステップ全てずば抜けていることを証明したいです」

満身創痍だが全日本ジュニアＶ２に向け、中田は氷上に立つ。

（文／大木雄貴）