search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 中田璃士、「ぶっちぎりで」Ｖ２へ　～全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会

中田璃士、「ぶっちぎりで」Ｖ２へ　～全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会

2025.11.23
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
facebook icon twitter icon

　第94回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会の男子シングルショートプログラム（SP）が23日、東京辰巳アイスアリーナで行なわれ、中田璃士（TOKIOインカラミ）が84.99点で首位スタートとなった。フリースケーティング（フリー）は明日24日、同アイスアリーナで行なわれる。

 

　左足中足骨を疲労骨折している中田。それでも、圧巻の出来だった。冒頭の３回転アクセルは3.04点の加点を得た。３回転ループは「少し軸が外れた」ものの、無事に降りた。フラメンコ調の振り付けで観客を魅了すると、３回転フリップ－３回転トウループの連続ジャンプも成功させた。その後も情熱的なスピンやステップを披露し、フィニッシュ。

 

　演技後、中田はこう語った。

「まだまだスピン、ステップを含めできることがあるのでそこが今後の課題です。アクセル、フリップ－トウループは良かったがループが少し、軸が外れたので悔しいところではあります」

 

　今季のSPの目標については「全部の試合で80点超が目標」と述べた。明日のフリーについてはこう、抱負を述べた。

「明日は４回転とスケーティングを見てもらえたらなと思います。明日はぶっちぎりの優勝を目指して、４回転、スピン、ステップ全てずば抜けていることを証明したいです」

 

　満身創痍だが全日本ジュニアＶ２に向け、中田は氷上に立つ。

 

（文／大木雄貴）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP