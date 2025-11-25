山﨑空（ベアーズ女子陸上部／愛媛県東温市出身）最終回「情熱が未来をつむぐ」

聖カタリナ高校の門を叩いた山﨑空。持ち前の勢いの良さで陸上部の練習に食らいついた。

聖カタリナ高校は、愛媛県松山市内にある私立高校だ。2015年度末までは女子高校だったが、16年度から看護科を除いて男女共学となり、21年度から全ての学科が共学となった。運動部は女子バスケットボール部が全国区である。2021年東京五輪女子バスケットボール日本代表準優勝メンバーの宮崎早織（ENEOSサンフラワーズ）らを輩出している。

山﨑は自身の経験不足を１年時の11月までは粘り強さでカバーしていた。12月、左足の脛を故障した。診断結果は「シンスプリント」だった。

シンスプリントとは、脛骨の周りにある骨膜が炎症を起こすスポーツ障害の一種だ。脛骨過労性骨膜炎とも呼ばれる。疲労の蓄積、走り方が原因で痛めてしまう。山﨑は「朝に目覚めて、ベッドから左足を一歩地面に着くだけで痛みが走る。“あぁ、今日もか……”」と当時の左脛の状態を説明した。

完治までには２カ月を要した。グラウンドに復帰すると、焦りが出たことと陸上経験の浅さなどから、歯車が狂っていった。

「たとえば、“3000ｍならば400ｍを80秒で走れば10分を切れる”とペース配分を考えるのがしんどかったです。中学時代は“抜かれたら抜き返す”だけでやってきたので……。本番でのペース配分や、練習でのペース走などで陸上の難しさを感じました。練習では設定タイムをクリアできるのに、大会では結果が出ない。中学時代は“何でもできる空ちゃん”だったのに、負けることを知った」

父・寿は娘を心配した。

「空はこれまで本格的に陸上を経験してこなかったため、本能だけで走っていた。陸上の奥深さを知りつつも、ストレスが溜まっているのかなぁ、と。家での様子を見ていても“今日も練習でうまく走れんかったんかなぁ、楽しくないんかなぁ”と見ていました」

ゼロから創るチーム

スランプに陥った山﨑だが、陸上への情熱だけは消えなかった。父は述懐した。

「空は１年生の進路相談の時から“将来は実業団で陸上を続ける”と言い続けていた。その熱量が事態を好転させたんやないですかね」と語った。

そして、当時を思い返しながら父は続けた。

「担任の先生と陸上部の先生がよくコミュニケーションを取っていたのは私も存じ上げていた。それで“実業団とのつながりもあるから何とかなるかも”、と早い時期からおっしゃってくれていました」

山﨑が２年時（2021年）の四国総体。ここに現ベアーズカメリア・高柳祐也監督が視察に来たのだ。そしてこのタイミングで、山﨑と父と高柳監督は挨拶をした。ベアーズは2022年４月発足予定のため、まだこの時、チームはなかった。

山﨑はうれしそうな顔で当時を振り返った。

「監督は来年４月に大学生などが入ってくる新しいチームです、と挨拶してくれました。入社１年目（2023年）は私を鍛えあげて、２年目で駅伝予選会（プリンセス駅伝）のメンバーに、そして３年目は駅伝予選会を突破して、クイーンズ駅伝に出る、と構想を説明してくれたんです」

創部２年目のチームに加わることについては？ と問うと彼女はこう返した。

「創りたてのチームなんて、ワクワクする！ と魅力に感じました。それに“東京にいけるんやー！”とうれしかった（笑）」

父に同じ質問をすると「歴史や伝統のあるチームより、空には新しいチームが向いているんちゃうかな。０からこの子たちがチームを作るのは楽しそうだと直感的に思った」という。

山﨑は2023年４月、ベアーズに入社すると１年目の秋に駅伝予選会のメンバーに名を連ねた。そして２年目となった昨年もメンバーに入り、予選会を突破し、クイーンズ駅伝を走ったのだ。高柳監督の設計図より、現実は１年先を行った。

陸上を本格的に始めて６年目。「まだ自分に諦めてなんていないし、期待している」と目を輝かせた山﨑。伸びしろたっぷりの「空アスリート計画」はまだ始まったばかり、と言っていい。

（おわり）

＜山﨑空（やまさき・そら）＞

2004年５月14日、愛媛県生まれ。2020年４月、聖カタリナ学園高校入学に入学し、同校陸上部で本格的に陸上を始める。23年、(株)ベアーズに入社。女子陸上部・ベアーズカメリアに入部し、わずか２年目の24年にプリンセス駅伝、クイーンズ駅伝に出場。同年11月、チームの副キャプテンに就任。25年はプリンセス駅伝でアンカー（６区）を務めた。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／ベアーズカメリア）

