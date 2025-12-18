Ｗ杯組み合わせ決定。カギを握る“息切れしないマネジメント”

来夏に開催される北中米ワールドカップの組み合わせが決定し、ポット２の日本代表（FIFAランキング18位）はオランダ代表（同７位）、チュニジア代表（40位）、欧州プレーオフＢ組（ウクライナ代表、スウェーデン代表、ポーランド代表、アルバニア代表）の勝者とともにグループＦに入った。

森保一監督はJFAを通じて、以下のようにコメントしている。

「今大会も非常に厳しいグループに入りました。オランダは言わずと知れた世界のトップ・オブ・トップのチームで決勝進出の経験があり、チュニジアはアフリカ予選を失点ゼロで勝ち抜いた堅守を誇る試合巧者です。まだ決定していないプレーオフ勝者も、日ごろから欧州で激しい戦いをしているチームとして、力のある国が出場することは間違いありません。どのチームとの試合も厳しい戦いになります」

ロナルド・クーマン監督が指揮を執るオランダはフィルジル・ファン・ダイク、コーディ・ガクポ（ともにリバプール）、フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）ら欧州のトップクラブで活躍するタレントを擁し、欧州予選も６勝２分けと無敗で切り抜けてきた。チュニジアはアフリカ予選10試合で無失点。今年11月フレンドリーマッチでもブラジルを相手に１―１のドローと健闘している。いくつかのシステムを持ち合わせているが、組織的な５バックは日本にとってなかなかに厄介だ。プレーオフ組に目を向けてもポーランドは欧州予選でオランダ相手に２試合とも引き分けており、アルバニアはセルビアを上回ってグループKの２位につけた。ウクライナはフランスに２敗した以外は３勝１分けで乗り切り、グループBのスウェーデンは未勝利の最下位とはいえネーションズリーグ上位枠で滑り込んでいる。

ただ、全グループを見渡しても楽なグループなどない。

韓国代表がメキシコ代表、南アフリカ代表、欧州プレーオフD組（デンマーク代表、北マケドニア代表、チェコ代表、アイルランド代表）の勝者と同組に入ったことを「比較的、楽なグループ」と見る向きもあるが、標高約1550ｍあるグアダラハラで１、２戦目を戦わなければならないのはなかなかに厳しい条件である。環境面で言えば日本はダラス（現地時間14日オランダ）→モンテレイ（同21日チュニジア）→ダラス（同25日プレーオフB組勝者）と移動距離はさほど問題にならないだろうが、暑熱対策はしっかりやらなければならない。第２戦は深夜のキックオフとなり、その対策も必要となってくる。

48チーム制となる今回の大会は４チームずつ12グループに分かれ、グループステージ上位２チームにプラスして３位の上位８チームがノックアウトステージに進む。その意味ではグループステージばかりに神経を注ぎ込むのではなく、ラウンド32以降の戦いをしっかりと見据えておく必要がある。「最高の景色」を目標にするならばなおさらだ。１、２位通過ならラウンド32でグループCの１、２位との対戦が待っている。おそらく実力上位のブラジル代表、前回大会ベスト４のモロッコ代表のどちらかが相手となり、３位で突破しても１位突破チームとの対戦となるためいきなりヤマ場を迎えるというわけだ。

前回のカタール大会同様、１チームの選手登録数は26人と思われる。長距離移動、時差、酷暑……過酷な環境のなか戦い抜くためにはメンバーを入れ替えながら乗り切っていかなければならない。森保監督は本大会を見据えるかのようにメンバーの入れ替え、ターンオーバー、新戦力の発掘など多数精鋭化を進めてきた。

９月に指揮官にインタビューした際、こう語っていた。

「コアメンバーがどれだけ充実しているかが大切です。ただ今回のワールドカップは移動、気候などいろいろな外的要因があって、これまで以上にハードな大会になる。コアメンバーだけで乗り切るのは相当に難しく、だからこそチーム全体の総合力で勝負していかなければなりません。世界と同等に戦えるだけの２チーム分の戦力はあると思っています。しかし本大会までにケガしてしまう選手が出たり、調子を落とす選手がいたりするかもしれないと考えたら２チームでも足りない。誰が出ても大丈夫という３チーム分持っておくことをやっていかなければならないと考えています」

ケガ人が続いた最終ラインも鈴木淳之介（コペンハーゲン）が台頭し、渡辺剛（フェイエノールト）も存在感を高めてきている。アタッカーに目を向ければ11月の親善試合では後藤啓介（シントトロイデン）、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）、北野颯太（ザルツブルク）ら伸び盛りの若手を招集している。３チーム分の戦力から選ばれた26人で、本大会に臨んでいく構えだ。

また長丁場の戦いでコンディションを維持していくにはリカバリーが重要になってくる。９月のアメリカ遠征ではメキシコ代表との１戦目を終えてチャーター機で移動する際に、リカバリー器具やわざわざ日本食の弁当を用意するなど、本大会を見据えたシミュレーションをしている。このときのフィードバックを踏まえて、スタッフの先乗り部隊を増やすことなどが検討されているという。

最高の景色を見るためには戦力面、コンディション面の両面において“息切れしないマネジメント”がキーポイントになる。