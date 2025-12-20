search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 鍵山優真、金。銀は佐藤駿、銅は三浦佳生　～第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子シングル～

鍵山優真、金。銀は佐藤駿、銅は三浦佳生　～第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子シングル～

2025.12.20
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
facebook icon twitter icon

　第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子フリースケーティング（フリー）が20日、国立代々木競技場第一体育館（観客数9362人）で行なわれた。

 

　男子シングルの金メダルはショートプログラム（SP）とフリーの合計287.95点（SP104.27点／フリー183.68点）の鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大学）が胸に飾った。銀メダルは合計276.75点（SP95.65点／フリー188.76点）の佐藤駿（エームサービス／明治大学）、銅メダルは合計261.18点（SP87.99点／フリー165.53点）の三浦佳生（オリエンタルバイオ／明治大学）。

 

　全日本選手権は来年２月に行なわれるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の最終選考も兼ねている。男子シングルの枠は３つ。シニア選手が同選手権で優勝した場合、自動的にミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選手に内定ため、鍵山がミラノ行きの切符を手にした。残り２枠は同選手権、グランプリファイナル、国際スケート連盟（ISU）認定大会でのシーズンベストスコア上位３名などから、総合的に選出される。ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選手の発表は、明日夜の予定となっている。

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP