鍵山優真、金。銀は佐藤駿、銅は三浦佳生　～第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子シングル～

第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子フリースケーティング（フリー）が20日、国立代々木競技場第一体育館（観客数9362人）で行なわれた。

男子シングルの金メダルはショートプログラム（SP）とフリーの合計287.95点（SP104.27点／フリー183.68点）の鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大学）が胸に飾った。銀メダルは合計276.75点（SP95.65点／フリー188.76点）の佐藤駿（エームサービス／明治大学）、銅メダルは合計261.18点（SP87.99点／フリー165.53点）の三浦佳生（オリエンタルバイオ／明治大学）。

全日本選手権は来年２月に行なわれるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の最終選考も兼ねている。男子シングルの枠は３つ。シニア選手が同選手権で優勝した場合、自動的にミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選手に内定ため、鍵山がミラノ行きの切符を手にした。残り２枠は同選手権、グランプリファイナル、国際スケート連盟（ISU）認定大会でのシーズンベストスコア上位３名などから、総合的に選出される。ミラノ・コルティナ冬季五輪代表選手の発表は、明日夜の予定となっている。