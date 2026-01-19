渡辺将斗（車いすバスケットボール選手／愛媛県宇和島市出身）第３回　車いすバスケとの出会い

宇和島市立成妙小学校に通っていた渡辺将斗（神奈川VANGUARDS）。小学６年生になりたての春、左大腿骨を手術することになった。

将斗は左脚に先天性の線維性骨異形成症を患っている。髄内釘（ずいないてい）を入れ、骨を補強する固定術を受ける必要性があった。

父・大助は語る。

「愛大（愛媛大学医学部附属病院）の先生と打ち合わせを進める中、スケジュールの話になりました。愛大で手術を受けると、将斗は６年秋に控える修学旅行には行けなくなると言うんです。修学旅行は、一生の記憶に残る一大イベントでしょう？ 僕はどうにかして、将斗には修学旅行に行って欲しかった……」

夫妻は、ある医師から「金沢大学附属病院にも線維性骨異形成症のプロフェッショナルがいる」という情報を入手した。再び、大助。

「愛大の先生と話し合いをしている中で、どうしても僕の脳裏には、金沢大学という選択肢がよぎった。思い切って愛大の先生に“一度、セカンドオピニオンで金沢大学に行ってもよいでしょうか”とうかがった。すると、了承してくれたんです」

渡辺家は学校の春休み中、大助の運転する車で愛媛県宇和島市から石川県金沢市へ向かった。「ウチは、どこへ行くにも車です」と大助。「休憩や仮眠を含めて片道10～11時間くらい」かかったという。

同病院で、手術を決めた打ち合わせの帰り道、将斗は大阪府内のショッピングモールで車いすバスケットボールと出会ったのだ。

「飛行機だったら将斗は……」

その理由について、将斗はこう語った。

「金沢大学病院の行きも帰りも、いろんなところに寄りました。帰りに家族でショッピングモールに行ったんです。そこで、車いすバスケットボールの体験会がやっていた。ここで初めてこの競技を知りました。競技用の車いすに乗って、ドリブルするとかではなく、ただシュートをするだけでしたが、それでも楽しかった。どこのショッピングモールかは、覚えていないけど……」

大助は補足する。

「私の妻はショッピングモールが大好きなんです。大阪府内のショッピングモールに寄ることになった。体験会に参加した将斗が楽しそうだったんです。もし、飛行機で宇和島－金沢間を往復していたら、将斗はいまも車いすバスケットボールをやっていないかもしれない」

宇和島市に帰ると、大助は車いすバスケットボールクラブを探した。すると、松山市と今治市の２カ所を拠点とする「愛媛車いすバスケットボールクラブ（愛媛WBC）」の名前が目に飛び込んできた。

大助は語った。

「愛媛WBCにすぐ電話して、練習日を聞きました。“チーム、見つけたけん。行こうや”と将斗を誘って、松山市内での金曜日の練習に参加しました。行動が早いのは、私の長所」

将斗は大助の運転で宇和島市から松山市に向かい毎週金曜日の夜、練習に参加した。「最初は、父も車いすに乗って練習に参加していたんです。なぜだかわからないけど、いつからか練習に加わるのを止めてしまった」と将斗は不思議がった。これについて大助は「最初の数カ月は将斗より僕の方がうまかった」と前置きし、続けた。

「アイツ、どんどんうまくなりよるけん。あっという間に追い越されました（笑）。私が練習に入ると、他の皆さんの足を引っ張りかねないので、途中から見学に切り替えました。息子が生き生きとスポーツに取り組んでいる姿を見ているだけで、とてもうれしかった。病気がわかっても、何らかのスポーツ、できれば団体競技をやってほしいなとずっと思っていましたから」

これを受けて将斗は「宇和島から松山まで、車で１時間半から２時間はかかりますから、これも父に感謝です」と語った。車いすバスケットボールに出会った小学６年生は、地元の宇和島市立三間中学校に進学した。

そこで将斗は素敵な仲間たちと３年間を過ごすことになる。

（最終回につづく）

＜渡辺将斗（わたなべ・まさと）プロフィール＞

2004年５月20日、愛媛県生まれ。幼少期に維性骨異形成症を発症。2020年４月、愛媛県立松山北高校に入学。同年、車いすバスケットボールクラブ・愛媛WBCに入団。高校３年時、U-23日本代表世界選手権メンバーに最年少で選出され、世界一を経験した。2023年、神奈川VANGUARDSに加入。同年４月、桐蔭横浜大学に入学（スポーツ科学部）。2025年U-23日本代表世界選手権メンバーに選出された。チームでの背番号は「24」。ポジションはセンター。

（文・写真／大木雄貴、競技写真提供／神奈川VANGUARDS）

