第１回ドラフト開催 １巡目１位はSR渋谷、ノーザンコロラド大の山﨑一渉　～B.LEAGUE～

2026.01.29
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
　29日、「B.LEAGUE DRAFT 2026」が東京・Kanadevia Hallで行なわれた。今年の秋にスタートする新１部「Ｂリーグ・プレミア」の全全26クラブのうち、宇都宮ブレックス、シーホース三河、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを除く23クラブが参加。１巡目は６人が指名され、全体１位はサンロッカーズ渋谷がアメリカ・ノーザンコロラド大学のSF山﨑一渉を指名した。

 

（写真提供：©日本バスケットボール協会）

 

　B.LEAGUE初のドラフト。指名第１号は、アメリカの大学でプレーする山﨑となった。千葉県松戸市出身の22歳。仙台大学附属明成高等学校２年時の2020年ウインターカップではチームを優勝に導いた。翌年にはU19日本代表として同ワールドカップに出場し、チームトップの平均14.6得点をマーク。高校卒業後、全米大学体育協会（NCAA）１部のラドフォード大学へ進学。今年４月にノーザンコロラド大学へ転校。FIBAアジアカップ2025の日本代表合宿メンバーにも選出されているホープだ、２ｍの長身から繰り出す外角シュートを得意とし、スキルと機動力を兼ね備えたプレーヤーだ。SR渋谷の松岡亮太GMが＜類まれなサイズと身体能力、そして卓越した運動量を兼ね備えたウイングプレイヤーです。今後の日本バスケットボール界を背負って立つ存在であり、まさに第１位指名に相応しい逸材であると確信しております＞（クラブリリース）と高く評価した。

 

（文／杉浦泰介）

