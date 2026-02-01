侍ジャパン、WBCは３番大谷＆捕手がカギ握る
プロ野球は２月１日、各球団がキャンプイン。１年の始まりを感じ
どうしてもルーキーたちはアピールしようと張り切り過ぎてしまうきらいがある。プロの心得を学ぶ研修は必要があるかと思いますが、トレーニングは自己責任でキャンプまで仕上げていくほうがいいのではないでしょうか。
私がルーキーの時には新人合同自主トレのようなものはなかったと記憶してい
現在のプロ野球に話を戻すと、今季は東京ヤクルトに注目しています。池山隆寛新監督は現役時代、一緒のリーグでプレーしましたからね。セガサミー硬式野球部出身の荘司宏太は２年目のシーズンとなります。クローザーを任されるようになって、チームをＡクラスに導いて欲しいです。
MLBはロサンゼルス・ドジャースがシカゴ・カブスからFAとな
ワールドシリーズ３連覇がかかるシーズンとなります。30球団ある中で、達成できたら偉業と言っていいでしょう。過去に３連覇以上したのはニューヨーク・ヤンキース（２度）、オークランド・アスレティックスの２球団だけ。ただドジャースはプレーオフの勝ち方は知っているので、大きなケガ人が出なければその確率は高い。少なくともプレーオフ進出は固いのではないでしょうか。
ポイントゲッターの存在
さて今年はミラノ・コルティナオリンピック、同パラリンピック、
やはりWBCについて触れないわけにはいかないでしょう。侍ジャパンの井端弘
打線の核
その場合、重要なのが４番、５番の存在です。MLBでのシーズン
キーマンを挙げるとすれば、私はキャッチャーだと思います。阪神の坂本誠志郎捕手、オリックスの若月健矢捕手、ヤクルトの中村悠平捕手の３人が選出されました。どうピッチャー陣とコミュニケーションを取り、うまくリードしていけるかが浮沈のポイントとなると思います。
最後に古巣のセガサミーは新人もいい選手が入団したので、期待しています。私の後任となった佐藤俊和新監督の采配にも注目したいと思います。それでは、今月はこのへんで。
＜西田真二（にしだ・しんじ）プロフィール＞
1960年８月３日、和歌山県出身。小学３年で野球を始める。PL学園高、法政大学を経て、83年にドラフト１位で広島カープに入団。高校時代は78年夏にエース＆４番として甲子園優勝に貢献した。大学時代は５度のベストナインに輝くなど、３度のリーグ優勝に導いた。プロ入り後は左投げ左打ちの外野手として、91年のセ・リーグ優勝に貢献するなどカープ一筋13年で現役を終えた。現役引退後は野球解説者を経て、カープ、四国アイランドリーグ（現・四国アイランドリーグplus）の愛媛、香川などで後進を育成。20年より６年間、セガサミー野球部の監督を務め、都市対抗野球大会４度、社会人野球日本選手権大会に２度出場に導いた。26年からは野球解説者に復帰した。