search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 元横綱・白鵬氏、夢への一歩　〜白鵬杯〜

元横綱・白鵬氏、夢への一歩　〜白鵬杯〜

2026.02.09
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　８日、第16回世界相撲大会白鵬杯がTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で行なわれた。２日間かけ、男子９部門に加え、新設された女子14部門と成人の部男女を実施。20カ国・地域から約1700人以上が参加した。

 

　都心は積雪５cmとなった日曜日。江東区のトヨタアリーナには熱のこもった試合が繰り広げられた。両国国技館から場所を移したことで復活した女子の部、そして新設した成人の部が開催された。主催者である大相撲第69代横綱の白鵬翔氏は「たくさんの稽古と努力でこの土俵に立ったと思います。見ていて感動しました。来年もやっていきますので今後とも宜しくお願いいたします」と挨拶した。

 

　相撲の2036年夏季オリンピックでの実施競技入りを目指す白鵬氏は「女子と成人の国際大会が増えていかなければオリンピックというものはない。第一歩として非常に大きな取り組み」と語った。

「本当にいい取組が多くて、集まった350人の女の子たちに未来があるんだな、と。今日は雪です。雪と雨が降れば、地が固まる。縁起のいいものがあった。もう道が決まったなという気持ちで見ていた」

 

（文・写真／杉浦泰介）

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP