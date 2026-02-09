元横綱・白鵬氏、夢への一歩　〜白鵬杯〜

８日、第16回世界相撲大会白鵬杯がTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で行なわれた。２日間かけ、男子９部門に加え、新設された女子14部門と成人の部男女を実施。20カ国・地域から約1700人以上が参加した。

都心は積雪５cmとなった日曜日。江東区のトヨタアリーナには熱のこもった試合が繰り広げられた。両国国技館から場所を移したことで復活した女子の部、そして新設した成人の部が開催された。主催者である大相撲第69代横綱の白鵬翔氏は「たくさんの稽古と努力でこの土俵に立ったと思います。見ていて感動しました。来年もやっていきますので今後とも宜しくお願いいたします」と挨拶した。

相撲の2036年夏季オリンピックでの実施競技入りを目指す白鵬氏は「女子と成人の国際大会が増えていかなければオリンピックというものはない。第一歩として非常に大きな取り組み」と語った。

「本当にいい取組が多くて、集まった350人の女の子たちに未来があるんだな、と。今日は雪です。雪と雨が降れば、地が固まる。縁起のいいものがあった。もう道が決まったなという気持ちで見ていた」

（文・写真／杉浦泰介）