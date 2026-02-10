search
髙木美帆、３大会連続表彰台　〜スピードスケート女子1000ｍ〜

2026.02.10
スポーツコミュニケーションズ
ミラノ・コルティナ冬物語
　ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000ｍ決勝が９日（日本時間10日）、ミラノ・スピードスケートスタジアムで行なわれた。前回同種目金メダルの髙木美帆（TOKIOインカラミ）は１分13秒95で３位に入り、銅メダル。３大会連続で通算８個目のメダルを獲得した。優勝はユッタ・レールダム（オランダ）。五輪新記録の１分12秒31をマークした。そのほか山田梨央（直富商事）は７位入賞、吉田雪乃（寿広）は16位だった。

 

　４年前北京では、出場した５種目中４種目で表彰台に上がった髙木。今大会は４種目に出場予定だ。今大会最初の種目は連覇がかかる1000ｍとなった。最終15組に登場した。

 

　インスタートの髙木に対し、アウトスタートのレールダム。オランダの27歳は４年前の銀メダリストだ。前回の金銀メダリストの滑走で、この種目の決着が付く。

 

　入りの200ｍは髙木が0.07秒先行した。しかし長い手足を生かし、ダイナミックな滑りのレールダムに抜かれ、ラスト１周でその差は0.79秒に開いた。差はみるみる広がり、レールダムに１秒64遅れてフィニッシュ。先に滑走したフェムケ・コク（オランダ）と１秒36差の３位でこの種目を終えた。

 

（文／杉浦泰介）

