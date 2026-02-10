search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第313回　箱根のバケモノ 黒田朝日の衝撃

第313回　箱根のバケモノ 黒田朝日の衝撃

2026.02.10
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
facebook icon twitter icon

「黒田君、なんか乗り物に乗っていませんか？　それくらい錯覚する速さ。考えられないです」

 

　これは箱根駅伝史上に残る“名解説”だろう。

 

　言葉の主は、日本テレビの生中継で解説を務めた早稲田大競争部元監督の渡辺康幸。言い得て妙だ。

 

　青山学院大が、従来の大会記録を大幅に更新する10時間37分34秒で、３年連続９度目の総合優勝を果たした第102回箱根駅伝。MVPと金栗四三杯を受賞したのは、山登りの５区で、驚異的な区間新記録をマークした黒田朝日（４年生）だった。

 

　４区の平松享裕からたすきを受けた時点でトップを走る中央大とのタイム差は３分24秒。順位は５位。往路優勝は、ほぼ絶望的に見えたが、青学大の原晋監督は「（４区終了の）小田原（中継所）で３分30秒差でも、（黒田なら）、なんとかするでしょう」と自信満々だった。

 

 

　期待に応えた黒田は、ほぼ同時にスタートした城西大の斎藤将也を皮切りに、国学院大の高石樹、中央大の柴田大地を次々に抜き去った。

 

　あっという間に２位に浮上し、残る獲物は“山の名探偵”の異名を持つ早大の工藤慎作ひとり。15キロ過ぎの地点で工藤の背中を確認した黒田は、さらにピッチを上げる。

 

　工藤も速いが、黒田はそれ以上に速い。工藤は19キロ過ぎに並ばれ、じりじりと引き離されてしまった。「抵抗できない状態だった」と工藤。結局、早大は青学大から18秒差の２位で往路を終えた。

 

　往路に続き、復路も制して２度目の３連覇を果たした青学大の原は「全国レベルの駅伝で、こんな山登り、山下りのコース設定は他にない。なぜ、そこに向き合わないのか」と語っていたが、これは至言である。

 

　５区は20.8キロで標高差、実に874メートル。急勾配の登りが続き、国道１号の最高地点を過ぎると、今度は急な下り坂に入る。原が指摘したように他の駅伝では類を見ない特殊なコースである。

 

　それゆえ、どの大学も山登りのスペシャリストを重用してきた。順天堂大の今井正人、東洋大の柏原竜二、そして青学大の神野大地。彼らをして「山の神」とは、よく言ったものだ。

 

　しかし今回、区間記録を１分55秒も縮める１時間７分16秒という異次元のタイムを叩き出して４人を抜き去った黒田は、中大・藤原正和監督の言葉を借りれば「本当にバケモノ」である。

 

　原が授けた称号は「シン・ゴジラ」ならぬ「シン・山の神」。これはもう、触らぬ神にたたりなし、か。

 

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2026年２月６日号に掲載されました＞

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP