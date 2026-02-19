長谷川帝勝、銀メダル　～スノーボード・スロープスタイル男子～

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・スロープスタイル男子決勝が18日、リヴィーニョ・スノーパークで行なわれた。今大会ビッグエア銅メダリストのスー・イーミン（中国）が82.41点で金メダルを獲得。日本勢トップは長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が82.13点で銀メダルに輝いた。銅メダルは79.36点でジェーク・キャンター（アメリカ）。そのほかビッグエア銀メダリストの木俣椋真（ヤマゼン）は72.80点で11位だった。

スロープスタイルは、障害物やジャンプ台が設置されたコースを滑り降り、トリックを次々に繰り出しながら、技の難易度と独創性を競う採点競技だ。ジャッジ９人による合計点は100点満点。予選は２回、決勝３回の試技で、最高得点がその選手の記録となる。

日本勢は予選を木俣が２位、長谷川が９位で決勝にコマを進めた。ビッグエア金の木村葵（ムラサキスポーツ）は14位で上位12人までが進める決勝には届かなかった。

日本勢ワンツーを達成したビッグエアでは11位に終わった長谷川が、意地を見せた。３つのレールをクリアし、２つ目のジャンプで得意技の高難度のバッグサイドのダブルロデオ1260（斜め軸に縦２回転、横３回転半）を披露。着地をなんとか決め、82・13点のハイスコアを叩き出した。直後に滑走した前回北京大会銀メダリストのスーに抜かれたものの、１回目で２位と好発進した。

結局、残り２回の試技で得点を伸ばせなかったが、逆転の大技に挑んだ木俣ら他の選手たちもスーと長谷川の記録を上回れなかった。長谷川は２位の座を守り抜き、銀メダルを獲得。この種目日本勢初の表彰台だ。試合後のインタビューで「自分に関わった全ての人が血となり肉となり、こういう姿を見せられている。今まで変わってくれた人たちに感謝しかないです」と語った。

（文／杉浦泰介）