りくりゅう金で実感 広く“知る機会”提供を

職業柄、言葉つかいには敏感な方である。普段だったら、絶対に突っ込む。でも、今回は許す。りくりゅうペアの金メダル。どこかのメディアが「全国民が泣いた」と書いたとしても、全面的に許す。顔をぐしゃぐしゃにしながら許す。いや、もう、たまらん。凄いものを見せてもらった。

ただ、複雑な気分にもなる。

恥ずかしながら、採点競技というものにあまり興味のないわたしは、五輪史上最大の逆転劇とされるドラマをライブでは見ていなかった。ニュースで知り、各局が情感たっぷりに編集したハイライトや特集で知った。

つまり、地上波で知った。

ということは、WBCやＷ杯だったら、どうなっていたのだろう。サトテルの逆転満塁サヨナラホームランで逆転勝ちし、J3でプレーするGKが４本連続PKストップ、なんて超絶ドラマが起きたとして、地上波各局は映像をふんだんに使った特集を組むことができるのだろうか。

りくりゅうペアの金メダル獲得によって、いまフィギュアをやっている子供たちの中には、「じゃあわたしも」とペアを志す少年少女が出てくることだろう。りくりゅうペアは若い世代に新たな、そして魅力的な選択肢を提供した。それは、金メダルを獲得したという事実に負けないぐらい、日本のスケート界にとっては大きな意味を持つ。

残念ながら、日本のスポーツ界は新たに生まれた種、可能性を育てるのが決して得意な国ではない。荻原健司という世界的名手を生み出したスキーの複合は、しかし、荻原の引退とともに勢いを失った。なでしこジャパンの世界一も、女子サッカーの環境を世界一に変えることはできなかったし、大きく近づいた、とも言い難い状況にある。

加えて、昨今の国際大会放映権料の高騰である。いわゆるライトな層がスポーツ観戦から脱落していった結果、選手個人は潤うようになったものの、人気や影響力はかつてのスーパースターたちに比べるとはるかに限定的になりつつある。このままの流れが進めば、テレビでスーパースターを目撃し、じゃあやってみようか、と考える若年層は確実に減っていく。

スポーツへの入り口は、間違いなく狭まっていく。

これはもう、善し悪しの問題ではないし、日本だけの宿痾でもない。かつて、選手たちの報酬は、背負わされるものの重さに比べれば、不当なぐらいに低かった。短い選手生命の間により多くの対価を求めるのは当然であり、彼らの希望をかなえようとした人たちが、肖像権を高く売ることに目をつけたのはごく自然な成り行きだった。

だが、そろそろ一度立ち止まる時期が来たのではないだろうか。

りくりゅうペアの木原龍一には、アルバイトで生計を支えていた時期があったという。これは美談ではない。日本スポーツの貧しさである。今回の金メダルは、彼の、あるいはペアをやっている選手たちの環境を大きく変えるかもしれないし、変わってほしい、とも思う。

ただ、国際大会の放映権料がさらに暴騰し、地上波からスポーツが消えてしまえば、入り口は有料放送を視聴しうる家庭にしかなくなってしまう。

ライブでなくてもいい。使用回数に制限があってもいい。それでも、できるだけ多くの人が、何げなく目にすることができる機会をどれだけ提供できるか。スポーツを豊かなマニアだけのものにしてはいけない、と個人的には強く思うのだが。

＜この原稿は26年２月19日付「スポ－ツニッポン」に掲載されています＞