第832回　バースとブーマー 「殿堂」の明暗

第832回　バースとブーマー 「殿堂」の明暗

2026.03.03
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
　知将・栗山英樹が野球殿堂入りを果たしたエキスパート部門の４位にブーマー・ウェルズの名前があった。

 

 

　票数は栗山の約半分の61票。２位は長池徳士と岡田彰布。２位以下は全員が規定投票数に届かなかった。

 

　2008年にエキスパート部門が設けられて以降、外国出身者としてはアレックス・ラミレスとランディ・バ―ス（ともに23年）の２人が選出されている。

 

　バースは２年連続三冠王（1985、86年）を達成。85年には阪神の21年ぶりのリーグ優勝、２リーグ分立以降初の日本一に貢献し、“史上最強の助っ人”の異名をほしいままにした。

 

　日本でプレーしたのは６シーズンと短いが、バースが殿堂入りせずして、誰が殿堂入りするのか。そう言っても過言ではないだろう。

 

　もうひとりのラミレスは19年に日本に帰化したため、正式には日本人としての選出だった。

 

　彼の殿堂入りも当然だ。ヤクルト、巨人、横浜DeNAの３球団でプレーし、NPBで通算2017安打を放った。タイトルも首位打者１回、本塁打王２回、打点王４回。サービス精神旺盛で、ファンには“ラミちゃん”の愛称で親しまれた。16年から５シーズンにわたってDeNAの監督も務めた。

 

　さてブーマーである。83年に阪急に入り、84年には外国出身選手初の三冠王に輝いた。

 

　入団当初は同年入団のバンプ・ウィルスの方が「日本野球向き」と言われたが、彼は２年で日本を去った。

 

　ブーマーにあってバースやラミレスになかったもの。それは守備力である。身長２メートル、体重100キロの巨体ながら、動きは俊敏でグラブ捌きも抜群だった。ファーストで２度、ゴールデングラブ賞を受賞している。

 

　バースとは83年来日の、いわば同期生。彼に見劣りしない成績を残しながら、印象度はまるで違う。投票数は当時の阪神と阪急の人気格差を、そのまま反映しているようにも思われるが、うがち過ぎか。

 

＜この原稿は2026年２月16日－23日号『週刊大衆』に掲載されたものです＞

 

 

 

