羽生結弦　“REALIVE”キービジュアル解禁

プロフィギュアスケーター・羽生結弦の単独公演「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」のキービジュアルが３月13日、発表された。“REALIVE”は４月11日、12日に宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナで開催される。公式サイトはこちら。

今回の“REALIVE”もこれまでの単独公演同様に、羽生が製作総指揮を執る。演出もこれまで羽生とタッグを組んできたMIKIKO氏が担当する。

この単独公演では「ICE STORY”を土台にしながら、これまで生まれてきたプログラムたちを、いまの身体で、もう一度”生きた存在”として立ち上げる」としている。

羽生は、昨年８月から「メンテナンス期間」と称し、肉体改造や技術向上、表現力向上に磨きをかけてきた。３月７日から９日にかけて同アリーナで行なわれた「notte stellata 2026」では、「体の使い方の基本」を学び、より洗練されたパフォーマンスを見せた。

二分割されているキービジュアルを見てみよう。左の写真は、静止画ながら同じ場所にとどまっていない、常に動き続けているように映った。右の写真は左のものより、生身を想起させる。身体表現者としての矜持を、ありありと感じる。

羽生は、広報事務局を通じ、こうコメントを発信した。

「その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて滑らせていただきます」

心の傷や苦悩さえも表現するなど、羽生の身体表現には、時に生々しさや畏怖の念を覚える。我々は、生々しいほどの身体表現を受け止める準備をするべきだ。残された時間は、あと４週間――。

（文／大木雄貴、画像提供／REALIVE広報事務局）

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◆出演・制作総指揮 羽生結弦（2014年ソチオリンピック金メダル／2018年平昌オリンピック金メダル）コメント

これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そうやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが届くように。その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて滑らせていただきます。

また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、プログラムたちが一緒に生きてくれるように。

羽生結弦

◆演出 MIKIKOコメント

本公演は、羽生くんの再始動の節目を記念して企画されました。アスリートとしても、表現者としても、進化し成熟していく彼が自らの“これまで”を塗り替え、“ここから”を提示するLIVEになります。この先、表現者としてどのような境地へ向かっていくのか。その可能性を想像する時間として、本公演を受け取っていただければ幸いです。私たち制作側もまた、彼の挑戦と覚悟に向き合いながら、大切にこの時間を創り上げています。

羽生結弦の現在地、そしてその軌跡を、ぜひ会場でご体感ください。

MIKIKO