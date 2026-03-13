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MESSENGERS、CYPHER連覇！ Legit、8ROCKS、MESSENGERSの３チームがCS出場権獲得　～D.LEAGUE～

2026.03.13
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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　13日、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 25-26 ROUND.6 CYPHER ROUND」がTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で行なわれた。優勝は各CYPHERで安定したパフォーマンスを見せたDYM MESSENGERS（ディーワイエム メッセンジャーズ）。トータル279ポイントを獲得し、２位のValuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）に４ポイント差を付けてCYPHER ROUND２連覇を達成した。このROUNDの結果、BLOCK VIBEの１位に浮上したMESSENGERS、BLOCK HYPEの１位・CyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）、２位のKOSÉ 8ROCKS（コーセーエイト ロックス）が５月31日に同会場で開催されるCHAMPIONSHIP（CS）出場を決めた。MVDには5th CYPHER（SOLO）で勝利しMedical Concierge I'moon（メディカル・コンシェルジュ アイムーン）のMEMEが選ばれた。

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