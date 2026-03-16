岩村明憲（福島レッドホープス会長兼GM／愛媛県宇和島市出身）特別編第３回「MLBで躍動」

第１回WBCの準決勝。失点率により首の皮一枚つながった日本は、１次ラウンドＡ組、２次ラウンド１組で２度負けていた韓国と対戦し、代打で起用された福留孝介の劇的な３ランもあり、６対０で勝利した。

決勝の相手はキューバ。この大一番では、岩村明憲の代役・今江敏晃も活躍した。

１回、２点をリードし、なおも２死満塁。ここで打席に立った今江はセンター前に弾き返し、日本はこの回、一挙４点を奪った。

最終スコアは10対６。ケガにより欠場を余儀なくされた岩村には、世界一になった喜びと少しばかりの悔しさが残った。

2006年のシーズン、145試合にフル出場し、打率３割１分１厘、32本塁打、77打点、８盗塁と好成績を残し、４年ぶりにベストナイン（サード）に選出された岩村は、シーズン終了後、ポスティングシステムを利用して、MLBア・リーグ東地区に属するタンパベイ・デビルレイズ（現レイズ）と契約した。愛媛県出身者としては、初のメジャーリーガーだった。

翌07年、MLB１年目のシーズンで、岩村は123試合に出場し、打率２割８分５厘をマークした。サードの守備も安定していた。移籍金が安価な455万ドル（当時約５億円）とあって、球団には「リーズナブル（お得）な買い物だった」と言われた。

監督のジョー・マドンから監督室に呼ばれたのは、シーズンも終わりに近付いたある日だった。

「アキ、セカンドはできるか？」

「できなくはないけど、不安しかない」

「じゃあ、とりあえずやってくれ」

「球団史上最高の一打」

指揮官の要請を受け、最後の１試合だけセカンドのポジションに就き、無難にこなした。マドンは06年にドラフト１巡目で獲得し、マイナーリーグで好成績を残していたエバン・ロンゴリアをサードに据えたいと考えていたのだ。

結論から言えば、このコンバートは吉と出た。岩村にとっては「中学以来のセカンド」だったが、このポジションを10年以上守っているかのような安定感で、内野を引き締めた。

打ってはリードオフマン。152試合に出場し、打率２割７分４厘、６本塁打、48打点を記録した。

こうした岩村の活躍もあり、このシーズン、レイズは97勝65敗で初の地区優勝を果たす。

レイズの勢いは止まらない。地区シリーズでは、シカゴ・ホワイトソックスを３勝１敗で撃破した。２戦目、岩村が本拠地で放った逆転２ランは、チームメイトのカール・クロフォードをして「今日のアキのホームランは球団史上最高の一打」と語らしめるほど完璧なものだった。

リーグチャンピオンシップは、ワイルドカードから勝ち上がってきたボストン・レッドソックスとの対決に。３勝３敗で迎えたゲームセブン。本拠地のトロピカーナ・フィールドには、“万年最下位”のチームの晴れ姿を一目見ようと、４万473人の観客で埋まった。

ゲームは３対１で９回へ。２死一塁でジェド・ラウリーが放った打球は、セカンド岩村の目の前、アンツーカー付近でポンとはねた。

これを処理した岩村は、ショートにトスせず、自らの足で二塁ベースを踏み、ゲームセット。人知れずウイニングボールをズボンのポケットにねじ込んだ。

そして夢のワールドシリーズへ。フィラデルフィア・フィリーズに１勝４敗で敗れたものの、岩村には生涯忘れられないシーズンとなった。

＜岩村明憲（いわむら・あきのり）プロフィール＞

1979年２月９日、愛媛県宇和島市出身。宇和島東高から97年ドラフト２位でヤクルトへ入団。00年にはサードのレギュラーとなり、ゴールデングラブ賞を初受賞。翌年、ヤクルトの日本一に貢献した。04年に自己最多の44本塁打をマークしたのを皮切りに、３年連続で打率３割、30本塁打以上を記録。ベストナイン２回、ゴールデングラブ賞６回の実績を残し、06年オフにポスティングシステムでメジャーリーグに挑戦、デビルレイズ（現レイズ）に移籍した。慣れないセカンドへのコンバートを経験しながら、08年には１番打者としてチームを牽引。チームを球団創設初のリーグ優勝に導いた。WBCでは06年、09年と日本代表のメンバーとして連覇を果たしている。10年はパイレーツへ移籍したが、シーズン途中に戦力外通告を受け、９月にアスレチックスへ。11年からは５年ぶりに日本球界に復帰し、楽天でプレー。13年からの２年間は古巣ヤクルトに在籍した。15年からは独立リーグのBCリーグの福島ホープス（現・福島レッドホープス）の選手兼任監督に就任。17年限りで現役引退。現在は会長兼GM。NPB通算成績は打率２割９分、193本塁打、625打点。メジャーでの通算成績は打率２割６分７厘、16本塁打、117打点。右投げ左打ち。

（文／二宮清純）