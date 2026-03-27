プレーオフ前に意気込み　～Ｗリーグ～

「京王電鉄 presents Ｗリーグプレーオフ 2025-26」が28日からスタートする。今季はＷプレミア上位４チームで争われ、覇を競う。出場チームはトヨタ自動車アンテロープス、デンソーアイリス、富士通レッドウェーブ、トヨタ紡織プリンセスラビッツ。各チームの代表者が20日、東京・国立代々木競技場第二体育館で記者会見に出席した。

プレーオフは28日、愛知・スカイホール豊田で２戦先勝方式の準決勝で幕を開ける。レギュラーシーズン１位のトヨタ自動車は同４位のトヨタ紡織、２位のデンソーは３位の富士通と対戦。この勝者が４月４日から東京・京王アリーナTOKYOで行なわれる３戦先勝方式の決勝に進む。

トップ通過を果たしたのは４季ぶりの王座奪還に燃えるトヨタ自動車だ。キャプテンの山本麻衣は「私たちは昨シーズン５位という結果で、プレーオフ進出ができませんでした。その悔しさを誰もが忘れることなく、レギュラーシーズンを戦うことができたと思います」と振り返る。

「勝って成長し続けられたと思います。その中でも満足せず、インプルーブ（改善、向上）すべきところをコーチ陣と話し合いながら、もっともっと上を目指しながら、自分たちのスタンダードを上げられるよう、全力を尽くしてやって来た結果がレギュラーシーズン１位につながったと思っています」