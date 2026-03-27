search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> プレーオフ前に意気込み　～Ｗリーグ～

プレーオフ前に意気込み　～Ｗリーグ～

2026.03.28
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

「京王電鉄 presents Ｗリーグプレーオフ 2025-26」が28日からスタートする。今季はＷプレミア上位４チームで争われ、覇を競う。出場チームはトヨタ自動車アンテロープス、デンソーアイリス、富士通レッドウェーブ、トヨタ紡織プリンセスラビッツ。各チームの代表者が20日、東京・国立代々木競技場第二体育館で記者会見に出席した。

 

　プレーオフは28日、愛知・スカイホール豊田で２戦先勝方式の準決勝で幕を開ける。レギュラーシーズン１位のトヨタ自動車は同４位のトヨタ紡織、２位のデンソーは３位の富士通と対戦。この勝者が４月４日から東京・京王アリーナTOKYOで行なわれる３戦先勝方式の決勝に進む。

 

　トップ通過を果たしたのは４季ぶりの王座奪還に燃えるトヨタ自動車だ。キャプテンの山本麻衣は「私たちは昨シーズン５位という結果で、プレーオフ進出ができませんでした。その悔しさを誰もが忘れることなく、レギュラーシーズンを戦うことができたと思います」と振り返る。

「勝って成長し続けられたと思います。その中でも満足せず、インプルーブ（改善、向上）すべきところをコーチ陣と話し合いながら、もっともっと上を目指しながら、自分たちのスタンダードを上げられるよう、全力を尽くしてやって来た結果がレギュラーシーズン１位につながったと思っています」

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP