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森保監督、スコットランドに２トップ試し、勝利　～親善試合～

2026.03.29
スポーツコミュニケーションズ
サッカー日本代表ニュース
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　サッカー日本代表（FIFAランキング19位）は28日（日本時間29日）、グラスゴーでスコットランド代表（同38位）と国際親善試合を行ない、１対０で勝利した。試合は後半途中にピッチに入ったMF伊東純也（ヘンク）が39分に得点した。

 

　塩貝がＡ代表デビューでアシスト（グラスゴー）

日本代表　１－０　スコットランド代表

【得点】

［日］　伊東純也（84分）

 

　2026年に入り、日本代表にとって最初の対戦相手となったのは28年ぶりにW杯に出場するスコットランド代表。お馴染みとなった３－４－２－１のシステムで臨んだ。「２」のシャドーの位置はMF久保建英（レアルソシエダ）、MF南野拓実（モナコ）が負傷中のため、MF鈴木唯人（フライブルク）とMF佐野航大（NEC）が先発した。

 

　９分、スコットランドは右サイドの深い位置からMFジョン・マッギンが折り返し、MFスコット・マクトミネイがゴール前から左足インサイドでシュート。これをGK鈴木彩艶（パルマ）が左手一本で触るビッグセーブを披露した。

 

　38分、日本は細かいパスワークからチャンスをつくった。佐野航大のワンタッチパスにMF田中碧（リーズ）が左足で合わせたが、シュートはバーに嫌われた。

 

　ハーフタイム明け、森保一監督は佐野航に替えてMF三笘薫（ブライトン）を左シャドーの位置で起用した。

 

　後半４分、三笘の右アウトサイドのスルーパスからFW後藤啓介（シントトロイデン）がペナルティーエリア左サイドから左足でシュートを放つもののGKに阻まれた。

 

　17分、森保監督は鈴木唯に替え、MF堂安律（フランクフルト）をシャドーに起用し、MF菅原由勢（ブレーメン）をベンチにさげて右ウイングバックに伊東を起用した。33分には、FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）、MF鎌田大地（クリスタルパレス）らを投入した。この選手交代に伴い、森保監督は新システムとなる３－１－４－２に変更した。

 

　39分、左サイドを駆け上がったDF鈴木淳之介（コペンハーゲン）がグラウンダーのクロスを供給。塩谷がボールに触り、こぼれ球を伊東が右足で押し込み、日本が先制した。

 

　このまま日本が１点のリードを守り切り、タイムアップ。2026年の初戦を勝利で飾った。日本は30日（日本時間31日）にウェンブリーでイングランド代表と対戦する。

 

（文／大木雄貴）

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