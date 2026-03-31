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日本、イングランドに初勝利　～国際親善試合～

2026.04.01
スポーツコミュニケーションズ
サッカー日本代表ニュース
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　サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は３月31日（日本時間４月１日）、ウェンブリーでイングランド代表（同４位）と国際親善試合を行ない、１対０で勝利した。試合は前半23分にMF三笘薫（ブライトン）が得点した。

 

　三笘が自分で展開し、自分で決めた（ウェンブリー）

日本代表　１－０　イングランド代表

【得点】

［日］　三笘薫（23分）

 

　日本はイングランドと初めて対戦したのは1995年。これまでの通算成績は１分け２敗。初勝利を目指して、臨んだ一戦だった。

 

　23分、日本のカウンターが奏功した。自陣中央で三笘がボールを奪うと、MF鎌田大地（クリスタルパレス）、FW上田綺世（フェイエノールト）とワンタッチでつなぎ、再び三笘がボールを受けてドリブルでボールを運ぶ。三笘は左サイドを走るMF中村敬斗（スタッドランス）へスルーパス。左サイドでタメをつくった中村はゴール中央へグラウンダーのクロスを選択した。自陣からスプリントし続けた三笘が右足インサイドでゴール右へ流し込んだ。

 

　イングランドは34分にエリオット・アンダーソンが左サイドから右足でカーブをかけたシュートを放つが、これはMF堂安律（フランクフルト）がコースを変えたことにより、ボールはバーに助けられた。36分には日本の右サイドを崩され、クロスを入れられたが、これはボランチの鎌田がヘディングでクリアした。

 

　38分、MF佐野海舟（マインツ）のスルーパスに反応した上田がペナルティーエリア右サイドから右足でニアを狙ったものの、惜しくもシュートはGKに弾かれた。

 

　後半５分、日本にチャンスが訪れた。ロングボールに抜け出した堂安が胸トラップで相手DFの前に入った。堂安はそのまま右サイドをえぐり、中を確認。ファーサイドには上田がフリーで走り込んでいたが、堂安はニアサイドを狙うシュートを選択。このシュートはGKに弾かれ、リードを広げるには至らなかった。

 

　後半24分、中村が左サイドでボールを持ち、シザースで相手DFをかわして右足でゴールファーサイドを狙うが、わずかにシュートはゴールを右に逸れた。

 

　33分には、マーカス・ラッシュフォードの右足の強烈なシュートをGK鈴木彩艶（パルマ）が体でセーブした。日本は守備陣が体を張ったDFを披露し、１点のリードを守り切った。

 

（文／大木雄貴）

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