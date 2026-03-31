東芝ブレイブルーパス東京、活動拠点リニューアルへクラファン開始　～リーグワン～

ジャパンラグビー・リーグワンの東芝ブレイブルーパス東京は31日、クラブハウスの改修・新設に向けたクラウドファンディングをスタートした。30日には東京・府中事業所内にある現クラブハウスで会見を行ない、薫田真広GM兼社長は「強化の拠点だけではなく、ステークホルダーの方々と共に共有財産として、しっかり価値を高めていく」と新クラブハウスへの想いを語った。

リーグワン２連覇中のブレイブルーパス、レギュラーシーズン７連敗と不振にあえいでいるが、立ち止まるわけにはいかない。それは運営面においてもだ。世界有数のユニークなクラブを目指すチームは、活動拠点のリニューアルを図る。

1998年から利用している現在のクラブハウスは老朽化。ロッカーの数も足りなくなっている。そのため現クラブハウスの改修し、練習グラウンドを挟んで反対側のスペースに新クラブハウスを建てる。２階建て延べ床面積は約3000平米を予定。総工費は薫田GM兼社長によれば「うん十億円」かかるという。

クラウドファンディングは全３回実施予定。第１弾の募集期間は３月31日から６月26日まで。31日21時時点で目標金額の1000万円に47％（474万2000円）に到達した。

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