長友、遠藤航ら26人選出 左太もも肉離れの三笘は選外！　～北中米Ｗ杯日本代表メンバー～

日本サッカー協会は15日、都内で会見を行ない６月から開幕する北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のメンバー26名を発表した。９日のプレミアリーグ・ウルバーハンプトン戦で左太ももを肉離れし、全治２カ月と診断されたMF三笘薫（ブライトン）は選外となった。DF長友佑都（FC東京）は日本初となるW杯５大会連続での選出となった。

森保一監督は、長友の評価をこう述べた。

「彼のコンディションを視察で見せてもらった時に、プレーヤーとしてインテンシティー高くプレーできることを確認させてもらった。戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションである。かつ、彼は５大会連続でW杯に出場するということで過去４大会の成果も課題も全て知っている。本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなり、経験の浅い選手はメンタルのコントロールが難しくなる。プレーヤーとしても見せられるし、コミュニケーションの部分でもチームに貢献してもらえると考えています。前回の試合をみた時に局面、局面での戦いはＷ杯基準を持っていると（判断して）選ばせてもらいました」

39歳８カ月でのＷ杯メンバー選出は、史上最年長となった。リード時などの後半にサイドの守備を固める際や、オフザピッチでの周囲への働きかけに期待したい。

★北中米Ｗ杯日本代表メンバー26名★

◆GK

鈴木彩艶（パルマ）

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

早川友基（鹿島アントラーズ）

◆DF

谷口彰悟（シントトロイデン）

瀬古歩夢（ル・アーヴル）

渡辺剛（フェイエノールト）

伊藤洋輝（バイエルン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

板倉滉（アヤックス）

冨安健洋（アヤックス）

長友佑都（FC東京）

菅原由勢（ブレーメン）

◆MF/FW

遠藤航（リバプール）

堂安律（フランクフルト）

中村敬斗（スタッド・ランス）

伊東純也（ヘンク）

鎌田大地（クリスタル・パレス）

田中碧（リーズ）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（レアル・ソシエダ）

鈴木唯人（フライブルク）

小川航基（NEC）

前田大然（セルティック）

上田綺世（フェイエノールト）

塩貝健人（ヴォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）

（文／大木雄貴）