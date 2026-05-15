長友、遠藤航ら26人選出 左太もも肉離れの三笘は選外！ ～北中米Ｗ杯日本代表メンバー～
日本サッカー協会は15日、都内で会見を行ない６月から開幕する北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のメンバー26名を発表した。９日のプレミアリーグ・ウルバーハンプトン戦で左太ももを肉離れし、全治２カ月と診断されたMF三笘薫（ブライトン）は選外となった。DF長友佑都（FC東京）は日本初となるW杯５大会連続での選出となった。
森保一監督は、長友の評価をこう述べた。
「彼のコンディションを視察で見せてもらった時に、プレーヤーとしてインテンシティー高くプレーできることを確認させてもらった。戦う一員としてプレーしてもらえるだけのコンディションである。かつ、彼は５大会連続でW杯に出場するということで過去４大会の成果も課題も全て知っている。本大会になるとプレッシャーが想像以上に大きくなり、経験の浅い選手はメンタルのコントロールが難しくなる。プレーヤーとしても見せられるし、コミュニケーションの部分でもチームに貢献してもらえると考えています。前回の試合をみた時に局面、局面での戦いはＷ杯基準を持っていると（判断して）選ばせてもらいました」
39歳８カ月でのＷ杯メンバー選出は、史上最年長となった。リード時などの後半にサイドの守備を固める際や、オフザピッチでの周囲への働きかけに期待したい。
★北中米Ｗ杯日本代表メンバー26名★
◆GK
鈴木彩艶（パルマ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
早川友基（鹿島アントラーズ）
◆DF
谷口彰悟（シントトロイデン）
瀬古歩夢（ル・アーヴル）
渡辺剛（フェイエノールト）
伊藤洋輝（バイエルン）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
板倉滉（アヤックス）
冨安健洋（アヤックス）
長友佑都（FC東京）
菅原由勢（ブレーメン）
◆MF/FW
遠藤航（リバプール）
堂安律（フランクフルト）
中村敬斗（スタッド・ランス）
伊東純也（ヘンク）
鎌田大地（クリスタル・パレス）
田中碧（リーズ）
佐野海舟（マインツ）
久保建英（レアル・ソシエダ）
鈴木唯人（フライブルク）
小川航基（NEC）
前田大然（セルティック）
上田綺世（フェイエノールト）
塩貝健人（ヴォルフスブルク）
後藤啓介（シントトロイデン）
（文／大木雄貴）